ΑΑΔΕ: Έρχονται φορο-έλεγχοι με real time διασταυρώσεις την τουριστική περίοδο

Η ΑΑΔΕ, ετοιμάζεται να εξαπολύσει, φορο-ελεγκτικό σαφάρι σε νησιά και τουριστικές περιοχές ενόψει της κορύφωσης του ρεύματος με πάνω από 30.000 ελέγχους ενεργοποιώντας νέα ελεγκτικά «όπλα».

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης οι φόρο-ελεγκτές που διενεργούν ελέγχους με τάμπλετ και την νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «ΕΛΕΓΧΟΣLive». Με τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ θα βλέπουν στην οθόνη του τάμπλετ τους το οικονομικό προφίλ του ελεγχόμενου, θα διενεργούν αυτόματες διασταυρώσεις και όταν θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα εκδίδουν επιτόπου το σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Με το «ΕΛΕΓΧΟΣLive» οι ελεγκτές θα μπορούν μεταξύ άλλων να:

Ελέγχουν την γνησιότητα ή μη των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές. Εκτός από τα tablets θα είναι εφοδιασμένοι και με φορητά Scanners χειρός (QRScanners)

Ελέγχουν εάν οι επιχειρήσεις έχουν διαβιβάσει τα δεδομένα των τιμολογίων και αποδείξεων στην πλατφόρμα myDATA.

Διενεργούν εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις ΦΠΑ κλπ.

Βλέπουν το φορολογικό ιστορικό του επαγγελματία ή της επιχείρησης δηλαδή εάν στο παρελθόν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις ή εάν είναι υπότροποι.

Εκδίδουν και να κοινοποιούν στον ελεγχόμενο σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα οποία θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστώνουν απόκρυψη τζίρου και μη απόδοση του ΦΠΑ.

Η πρώτη μεγάλη επιδρομή των ράμπο της εφορίας στα νησιά αναμένεται να γίνει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και στους καταστηματάρχες που θα εντοπιστούν να μην κόβουν αποδείξεις ή να μην έχουν στείλει τα στοιχεία των αποδείξεων που εκδίδονται από τις ταμειακές μηχανές στην πλατφόρμα myDATA θα μπαίνει «λουκέτο» στην επιχείρησή τους από 48 ώρες έως και 10 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα στην επιχείρηση θα μπαίνει «λουκέτο»:

Άμεσα για 48 ώρες εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα 500 ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β’ διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου από τον ίδιο έλεγχο, είτε η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, είτε η μη διαβίβαση στο

Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Ταινία σφράγισης

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του εξουσιοδοτούμενου από αυτόν υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/ φορολογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της ΑΑΔΕ/παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από…………………(ημερομηνία – ώρα) έως………….. (ημερομηνία – ώρα), σε εκτέλεση της υπ’ αρ………… πράξης/απόφασης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, “closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms, from…… (date – time) until………(date – time) in execution of No… decision/act”».