Αχαΐα: Αγώνας δρόμου για αποζημιώσεις σε αγρότες που επλήγησαν από θεομηνίες – Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στις επιχειρήσεις

«Πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά». Αυτό ήταν το μήνυμα που εστάλη χθες από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά την ολοκλήρωση της ευρείας σύσκεψης με τις Επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής ζημιών από θεομηνίες που δεν εντάσσονται στον Κανονισμό ΚΟΕ.

Η λογική της σύσκεψης, την οποία συντόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαϊμης και στην οποία έδωσε «παρών» και ο διευθυντής της ΠΔΕ Γιάννης Μάκκας για διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και επίλυση τυχόν αποριών, ήταν να κινηθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλες οι διαδικασίες, προκειμένου, μέσα σε ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα, να προχωρήσουν άμεσα όλες οι αποζημιώσεις.

«Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία της αυτοψίας σε όλες τις αιτήσεις για επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε το έργο της καταγραφής κι αυτοψιών σε φυσικά πρόσωπα αγρότες και κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Συνολικά έχουμε έναν φάκελο με 700 περίπου αιτήσεις» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο Φωκίων Ζαΐμης και πρόσθεσε: «Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει σε ζωικό και φυτικό κεφάλαιο κι εμείς θα στηρίξουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό των αγροτών, με τρακτέρ, εργαλεία, λάστιχα, γεννήτριες, κ.λπ. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο συστήσαμε τέσσερις μικτές επιτροπές. Ο στόχος μας είναι να έχουν τελειώσει τα πάντα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Να έχουν γίνει όλες οι αποτιμήσεις και οι αυτοψίες και να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα δικαιολογητικά. Από τη στιγμή που τακτοποιήθηκε σήμερα (σ.σ. χθες) και η εκκρεμότητα με την οριοθέτηση της φωτιάς σε κεντρικό επίπεδο, τα πράγματα απλουστεύονται ακόμη περισσότερο. Στόχος μας είναι η ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ούτως ώστε να δοθεί η κρατική αρωγή το συντομότερο στους πληγέντες».

Και κάτι τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό: Από την ΠΔΕ κι επειδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αποζημιώσεις αφορούν λίγες μόνο χιλιάδες ευρώ και προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η ζωή των δικαιούχων, ζητήθηκε από τις Επιτροπές να δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή «επιείκεια», ακόμη και σε περιπτώσεις που έχουν καταστραφεί ή δεν υπάρχουν όλα τα παραστατικά. Αλλωστε, ως γνωστόν, οι αποζημιώσεις που θα δοθούν δεν θα είναι σε ποσοστό 100%.

Παρόντες στη σύσκεψη ήταν στελέχη της ΕΛΓΑ, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήδη έχουν σηκώσει τα… μανίκια, συντονίζοντας τις επόμενες κινήσεις.

