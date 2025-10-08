Αχαΐα – Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Και ο Ηλίας Χατζής στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη!

Θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως της Νέας Δημοκρατίας

Αχαΐα - Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Και ο Ηλίας Χατζής στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη!
08 Οκτ. 2025 18:42
Pelop News

Ο γνωστός επιχειρηματίας, διαμερισματικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» και ταμίας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Ηλίας Χατζής, τάσσεται στο πλευρό του προέδρου της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, Αντώνη Κουνάβη, θέτοντας υποψηφιότητα για την προεδρία της ΔΗΜΤΟ Κέντρου Πόλεως.

Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνη Κουνάβη, σε δήλωσή του, αναφέρει τα εξής:
«Προχωράμε όλοι μαζί στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη. Γιατί έχει αποδείξει έμπρακτα ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετεί την κοινωνία με ήθος, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Δεν είναι άνθρωπος των διακρίσεων και των αποκλεισμών, αλλά της ενότητας, της σύνθεσης και της προσφοράς. Ήταν και είναι κοντά σε κάθε πολίτη που δουλεύει και προσπαθεί στην Αχαΐα, μεθοδικά και χωρίς μικροκομματισμούς.

Η επόμενη μέρα για τη ΔΕΕΠ και τη Νέα Δημοκρατία περνά μέσα από τη διεύρυνση, τη συστράτευση και τη συμμετοχή όλων. Στόχος είναι η ενίσχυση της παράταξης, η παραγωγή πολιτικής με όρους κοινωνίας και η ανάδειξη νέων στελεχών που πιστεύουν στις αρχές της ΝΔ και αγαπούν τον τόπο τους.

Προσωπικά, πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας πολλά να κάνουμε. Και θα τα κάνουμε. Με πίστη στις αξίες μας, με δουλειά, και πάνω απ’ όλα με ενότητα και αφοσίωση στο συλλογικό στόχο».

Ο Ηλίας Χατζής είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας της Αχαΐας, συμμετέχοντας ενεργά στα κοινά και στους φορείς της πόλης. Διατηρεί επί σειρά ετών επιχείρηση εστίασης στο κέντρο της Πάτρας, ενώ είναι άνθρωπος που αγαπά τη ΔΕΕΠ και τη Νέα Δημοκρατία.

«Και τον στηρίζω, γιατί ξέρω ότι θα συνεχίσει να προσφέρει με καθαρό βλέμμα, σταθερό βήμα, και καρδιά γεμάτη για την Πάτρα και την Ελλάδα.»
