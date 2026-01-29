Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών EXPOTROF 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, στηρίζοντας ενεργά την εξωστρέφεια και την προβολή των αχαϊκών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (C145A – C126A) φιλοξενούνται επτά επιχειρήσεις από την Αχαΐα, οι οποίες παρουσιάζουν ποιοτικά προϊόντα τροφίμων και ποτών:

1.AITHRA SPIRITS (ΠΟΤΑ)

2.KORYS ORGANIC HONEY / ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – (MEΛΙ)

3.ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ (ΜΕΛΙ ΕΥΤΥΧΙΑ)

4.KYKAO ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

5.ΝΕΚΤΑΡ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΜΕΛΙ)

ΥΔΝΟΝ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΡΟΥΦΑ) ΑΧΑΙΚΗ ΓΗ (Aheanland) –(ΛΑΔΙ)

Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:

Σάββατο 31/01/2026: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 Κυριακή 01/02/2026: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 Δευτέρα 02/02/2026: 10:00 – 17:00

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παρουσία τους σε σημαντικούς εκθεσιακούς θεσμούς, προβάλλοντας την ποιότητα των αχαϊκών προϊόντων.

