Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
Στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών EXPOTROF 2026 συμμετέχει το Επιμελητήριο Αχαΐας, φιλοξενώντας επτά τοπικές επιχειρήσεις στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής των αχαϊκών προϊόντων.
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών EXPOTROF 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στο MEC Παιανίας, στηρίζοντας ενεργά την εξωστρέφεια και την προβολή των αχαϊκών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
Στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (C145A – C126A) φιλοξενούνται επτά επιχειρήσεις από την Αχαΐα, οι οποίες παρουσιάζουν ποιοτικά προϊόντα τροφίμων και ποτών:
1.AITHRA SPIRITS (ΠΟΤΑ)
2.KORYS ORGANIC HONEY / ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ – (MEΛΙ)
3.ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΕΛΙΣΜΑΤΑ (ΜΕΛΙ ΕΥΤΥΧΙΑ)
4.KYKAO ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
5.ΝΕΚΤΑΡ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΜΕΛΙ)
- ΥΔΝΟΝ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΡΟΥΦΑ)
- ΑΧΑΙΚΗ ΓΗ (Aheanland) –(ΛΑΔΙ)
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης:
- Σάββατο 31/01/2026: 10:00 – 20:00
- Κυριακή 01/02/2026: 10:00 – 20:00
- Δευτέρα 02/02/2026: 10:00 – 17:00
Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παρουσία τους σε σημαντικούς εκθεσιακούς θεσμούς, προβάλλοντας την ποιότητα των αχαϊκών προϊόντων.
