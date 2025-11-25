Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε την Δευτέρα ο κεντρικός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Παναγιώτης Αδαμόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ στο Αίγιο, μια νίκη που εκτόξευσε την ομάδα στη 2η θέση του πρωταθλήματος!

Ακούστε τη συνέντευξη:

PELOPONNISOS FM 103,9 – Παναγιώτης Αδαμόπουλος

