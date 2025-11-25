Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»

Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
25 Νοέ. 2025 16:08
Pelop News

Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε την Δευτέρα ο κεντρικός της ομάδας βόλεϊ της  Ολυμπιάδας, Παναγιώτης Αδαμόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ στο Αίγιο, μια νίκη που εκτόξευσε την ομάδα στη 2η θέση του πρωταθλήματος!

Ακούστε τη συνέντευξη:

PELOPONNISOS FM 103,9 – Παναγιώτης Αδαμόπουλος

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:51 O ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μέλος της AIOCC
16:42 Επιστολή Πελετίδη στον Κυρανάκη, τι ζητά για το τρένο
16:34 Στάρμερ: «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν σταματούν στην Ουκρανία»
16:24 Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών
16:15 Ιταλία: Σοκ από τον ομαδικό βιασμό 18χρονης, τρεις συλλήψεις
16:08 Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
16:00 Κίνδυνος παύσης του Οδοντωτού και μέτωπο αντιδράσεων από φορείς
15:54 Δείτε πότε έρχεται ο 4ος κύκλος του «Maestro»
15:46 Eurostat: «Αύξηση 22.3% στο εισόδημα των Ελλήνων μέσα σε 6 χρόνια»
15:40 ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά
15:35 Η Ευρωλίγκα αλλάζει στα πάντα!
15:32 Οι διαιτητές για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη
15:26 Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έγινε μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Διοργανωτών Ποδηλατικών Αγώνων (AIOCC)
15:24 «Η Ουκρανία συμφώνησε στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ», λέει Αμερικάνος Αξιωματούχος
15:17 Mάλτα: Το νησί των Ιπποτών, τι να δείτε
15:10 Νέες διακρίσεις για του αθλητές του ΙΟ Πατρών
15:03 Τραυματισμός οδηγού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στη ΒΙΠΕ Πατρών – Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο
14:55 Παρίσι: Νέα σύλληψη για την κλοπή στο Λούβρο
14:47 Νέα εισαγωγή της Μπριζίτ Μπαρντό στο νοσοκομείο: Επιμένει η «σοβαρή ασθένεια» που αντιμετωπίζει
14:42 ΕΑΠ – Υπουργείο Παιδείας: Νέο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ