Αδαμόπουλος στον peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας να μπει στα play-offs»
Στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε την Δευτέρα ο κεντρικός της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας, Παναγιώτης Αδαμόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ στο Αίγιο, μια νίκη που εκτόξευσε την ομάδα στη 2η θέση του πρωταθλήματος!
Ακούστε τη συνέντευξη:
PELOPONNISOS FM 103,9 – Παναγιώτης Αδαμόπουλος
