Adel: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική, στα «κόκκινα» οι δρόμοι της Αθήνας

Tα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα στην πρωτεύουσα, αφού η κακοκαιρία θα διατηρηθεί έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή ο καιρός θα αρχίσει να υποχωρεί

27 Νοέ. 2025 20:11
Pelop News

Ένας νέος γύρος βροχών και καταιγίδων εκδηλώνεται σήμερα (27/11/2025) αυτή την ώρα στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel, με το κέντρο της Αθήνας να αντιμετωπίζει έντονη βροχόπτωση.

Καιρός: Καταιγίδες θα «χτυπήσουν» και αύριο (28/11/2025) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Tα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα για την Αττική αφού η κακοκαιρία θα διατηρηθεί έως και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή ο καιρός θα αρχίσει να υποχωρεί.

Όσοι κυκλοφορούν στην Αθήνα ανοίγουν τις ομπρέλες τους και χρησιμοποιούν ότι έχουν για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση.

Αυτή την ώρα η κίνηση έχει γίνει ασφυκτική στους δρόμους της Αθήνας και συγκεκριμένα στις μεγαλύτερες λεωφόρους και οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, με εντονότερο πρόβλημα να συναντάται σε Κηφισό, Κηφισίας, Αττική οδό στη Μεσογείων και την Παραλιακή σε όλες τις κατευθύνσεις.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στην Λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι το Αιγάλεω στην κάθοδο και από Πειραιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους στην άνοδο.

Παρόμοια εικόνα έχει και η Λεωφόρος Κηφισίας σε όλη της την έκταση, τόσο σε άνοδο όσο και σε κάθοδο. «Κατακόκκινη» είναι η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι το κέντρο.

Αυτή την ώρα μάλιστα γίνονται και οι εκδηλώσεις για την φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα, με την συναυλία του Πάνου Μουζουράκη. Οι πολίτες παρα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες παραμένουν ακάθεκτοι και έτοιμη να μπουν και επισήμως στο κλίμα των Χριστουγέννων.

Η πρόγνωση μάλιστα και για αύριο (28/11/2025) δείχνει ότι τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις τελευταίες μέρες βρίσκονται ειδικά τα Τζουμέρκα τα οποία «πνίγονται» από την κακοκαιρία με κατολισθήσεις και πλημμύρες να καταστρέφουν τις περιουσίες των κατοίκων.

