Άδωνις Γεωργιάδης: Βούτηξε στον Πολιχνίτο και… ξέχασε τον πόνο – Το “θαύμα” των πηγών

Την προσωπική του εμπειρία από τις ιαματικές πηγές Πολιχνίτου στη Μυτιλήνη μοιράστηκε στην πρωινή εκπομπή του Action 24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως αποκάλυψε, τις επισκέφθηκε το 2024 και η επίδραση τους στη μέση του ήταν εντυπωσιακή.

«Θέλω να έρθω ξανά στον Πολιχνίτο, διότι μπήκα μέσα στο λουτρό και μου πέρασε η μέση για έναν μήνα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας: «Πραγματικά θαυματουργό, θαυματουργό. Έχω πει και στην Ευγενία να πάμε. Δεν υπάρχει αυτή η πηγή, είναι φαινόμενο».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο προσωπικό του ιστορικό με πρόβλημα στη μέση, εξηγώντας πως είχε υποβληθεί σε εγχείρηση. «Πέρυσι είχαμε τρία συνεχόμενα δίωρα στο Ηρώδειο. Την πρώτη μέρα δεν μπορούσα να περπατήσω. Την επόμενη, στα εγκαίνια της πηγής, αποφάσισα να δοκιμάσω. Μου έδωσαν ένα μαγιό, έκατσα 20 λεπτά στο λουτρό και το βράδυ πήγα ξανά στο Ηρώδειο χωρίς να πονάω καθόλου», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά το μπάνιο του στις ιαματικές πηγές μπόρεσε να συνεχίσει για τρία βράδια τις εμφανίσεις του στο Ηρώδειο χωρίς καμία ενόχληση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την αξία των ιαματικών λουτρών.





