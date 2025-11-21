Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»

Νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για ειρωνική και προσβλητική στάση απέναντι σε πρώην υπουργούς του, τονίζοντας πως «τελικά εκθέτει τον ίδιο του τον εαυτό». Ο υπουργός θέτει ερωτήματα για τις επιλογές του Τσίπρα, μιλά για έλλειψη αγωγής και χαρακτηρίζει τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το βιβλίο «πολιτικό Βατερλό».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα σημεία «αποκαλύπτουν τον πραγματικό και όχι ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρα» του κ. Τσίπρα. Κατά τον κ. Γεωργιάδη, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται ότι επιχειρεί να διακωμωδήσει τον κ. Λαφαζάνη, «τελικά εκθέτει τον ίδιο του τον εαυτό».

Ο υπουργός Υγείας στέκεται ιδιαίτερα στο σημείο όπου ο κ. Τσίπρας περιγράφει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, την Νάντια Βαλαβάνη και τον Κώστα Ήσυχο, καθώς και στην προσφώνηση «σύντροφος» προς τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο κ. Γεωργιάδης θέτει το ερώτημα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για υπουργικούς θώκους ανθρώπους που, όπως υπονοεί στα γραφόμενά του, θεωρούσε πολιτικά «εκτός πραγματικότητας».

Παράλληλα, σημειώνει πως ο ίδιος, παρότι διαφωνεί πολιτικά με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον σέβεται και δεν θα τον ειρωνευόταν, αποδίδοντας τη στάση του κ. Τσίπρα σε «έλλειψη αγωγής και καλής συμπεριφοράς».

Ο υπουργός αναφέρεται και στη διάσταση που είχε λάβει η υπόθεση της διαρροής αποσπασμάτων του βιβλίου, επισημαίνοντας ότι, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον δημοσιογράφου, σήμερα το ίδιο υλικό κυκλοφορεί ευρέως ως «επίσημη» διαρροή από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζει τη συνολική συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από το βιβλίο «Βατερλό» για τον κ. Τσίπρα.

Επειδή με ρωτούν συνεχώς και το έκαναν και σήμερα στην @ertnews_radio για το βιβλίο του @atsipras κλπ νομίζω ότι και αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό, πολύ κακό του , χαρακτήρα.

Εξηγούμαι.

Το απόσπασμα που έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση, είναι αυτό στο οποίο διακωμωδεί τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 21, 2025

