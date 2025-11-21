Άδωνις κατά Τσίπρα: «Βατερλό» το βιβλίο – Σκληρή επίθεση για Λαφαζάνη, επιλογές και «χαρακτήρα»
Με αφορμή αποσπάσματα από το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύει νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στο πρόσωπο του Παναγιώτη Λαφαζάνη «εκθέτουν τον ίδιο τον Τσίπρα». Σε εκτενή ανάρτησή του, ο υπουργός θέτει ζήτημα πολιτικής συνέπειας, σεβασμού και συμπεριφοράς, χαρακτηρίζοντας συνολικά τη δημοσιότητα γύρω από το βιβλίο «Βατερλό».
Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα σημεία «αποκαλύπτουν τον πραγματικό και όχι ιδιαίτερα θετικό χαρακτήρα» του κ. Τσίπρα. Κατά τον κ. Γεωργιάδη, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται ότι επιχειρεί να διακωμωδήσει τον κ. Λαφαζάνη, «τελικά εκθέτει τον ίδιο του τον εαυτό».
Ο υπουργός Υγείας στέκεται ιδιαίτερα στο σημείο όπου ο κ. Τσίπρας περιγράφει τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, την Νάντια Βαλαβάνη και τον Κώστα Ήσυχο, καθώς και στην προσφώνηση «σύντροφος» προς τον τότε πρωθυπουργό της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο κ. Γεωργιάδης θέτει το ερώτημα γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για υπουργικούς θώκους ανθρώπους που, όπως υπονοεί στα γραφόμενά του, θεωρούσε πολιτικά «εκτός πραγματικότητας».
Παράλληλα, σημειώνει πως ο ίδιος, παρότι διαφωνεί πολιτικά με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον σέβεται και δεν θα τον ειρωνευόταν, αποδίδοντας τη στάση του κ. Τσίπρα σε «έλλειψη αγωγής και καλής συμπεριφοράς».
Ο υπουργός αναφέρεται και στη διάσταση που είχε λάβει η υπόθεση της διαρροής αποσπασμάτων του βιβλίου, επισημαίνοντας ότι, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον δημοσιογράφου, σήμερα το ίδιο υλικό κυκλοφορεί ευρέως ως «επίσημη» διαρροή από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.
Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηρίζει τη συνολική συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από το βιβλίο «Βατερλό» για τον κ. Τσίπρα.
Επειδή με ρωτούν συνεχώς και το έκαναν και σήμερα στην @ertnews_radio για το βιβλίο του @atsipras κλπ νομίζω ότι και αυτό αποκαλύπτει τον πραγματικό, πολύ κακό του , χαρακτήρα.
Εξηγούμαι.
Το απόσπασμα που έχει κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση, είναι αυτό στο οποίο διακωμωδεί τον…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 21, 2025
