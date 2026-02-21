ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου: Ηττήθηκε στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο

Με 98-68 έχασε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο σε παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της National League 1.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της Ένωσης στο β’ γύρο και μάλιστα έπειτα από σερί 5+1 νικών.

Δεκάλεπτα: 22-20, 44-29, 72-52, 98-68.

Διαιτητές: Στρέμπας-Βελέντζας-Ρώτας.

ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Σοφογιάννης): Γκαζέλας 30 (3), Μάιλς 26 (6), Γρούδος 9 (2), Γκιγκαούρι 2, Μουρατίδης 12 (2), Πηλίτσης 12 (2), Μαλανδρής 5 (1), Πανάγος, Κατσιαρής, Σερέτης 2

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Ρουμελιώτης): Κογιώνης 23, Γκάτζο 5 (1), Μπαζίνας 14 (1), Άλεν 4 (1), Αδαμόπουλος 4, Καφέζας 3 (1), Ρουμελιώτης 4, Νεόφυτος 5 (1), Καρατζάς, Νιφόρας 3 (1), Γκαβασιάδης 3, Γκάτζιος

