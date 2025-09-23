Αεροδρόμιο Ακτίου: Ταξίδευε με σφαίρες στις αποσκευές

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων συνελήφθη αλλοδαπός, χθες το

απόγευμα, Δευτέρα 22/09/2025 στο αεροδρόμιο του Ακτίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας.

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στο εσωτερικό των

χειραποσκευών του και κατασχέθηκαν δυο σφαίρες, την κατοχή των οποίων

δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει.

