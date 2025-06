Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: 241 νεκροί, ένας επιζών, πού εστιάζουν τις έρευνες οι Αρχές ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια κοινότητα από την αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στην Ινδία, με θύμα ένα Boeing 787-8 Dreamliner της Air India, το οποίο συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ με προορισμό το Λονδίνο.

Το αεροσκάφος μετέφερε 242 επιβαίνοντες, εκ των οποίων μόνο ένας επιζών κατάφερε να βγει ζωντανός από τα φλεγόμενα συντρίμμια. Το αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή, πλήττοντας κτίριο στο οποίο διέμενε ιατρικό προσωπικό, ανεβάζοντας δραματικά τον αριθμό των νεκρών, που ενδέχεται να αγγίξει τους 300.

Πρώτα στοιχεία από τα «μαύρα κουτιά»

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή ειδικών από την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, καθώς και της κατασκευάστριας Boeing. Οι ερευνητές εστιάζουν πλέον στα μαύρα κουτιά, που θα αποκαλύψουν τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης 171.

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της απογείωσης ήταν ιδανικές, χωρίς βροχές, ισχυρούς ανέμους ή καταιγίδες. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό ενισχύει τα σενάρια για τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι λίγο πριν από την πτώση, οι πιλότοι είχαν εκπέμψει σήμα κινδύνου (Mayday) προς τον πύργο ελέγχου.

#BREAKING: AIR INDIA FLIGHT #AI171 CRASHES IN AHMEDABAD SHORTLY AFTER TAKEOFF

Following reports of a crash involving Air India flight #AI171 from Ahmedabad to London Gatwick. The Boeing 787-8 Dreamliner (reg: VT-ANB) lost signal at 08:08:51 UTC, just seconds after takeoff.… pic.twitter.com/RKFhipU1ll

— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 12, 2025