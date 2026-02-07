Αυστρία: Στήθηκε ενέδρα χούλιγκανς σε αυτοκινητόδρομο – Δεκάδες συλλήψεις πριν από σύγκρουση

Επεισόδιο μεγάλης έντασης αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στην Αυστρία, όταν οργανωμένη ομάδα οπαδών επιχείρησε να στήσει βίαιη επίθεση σε αντιπάλους της. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα.

Αυστρία: Στήθηκε ενέδρα χούλιγκανς σε αυτοκινητόδρομο - Δεκάδες συλλήψεις πριν από σύγκρουση
07 Φεβ. 2026 21:36
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας αποτράπηκε στην Αυστρία, όταν περίπου 50 Σέρβοι χούλιγκανς, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και οπλισμένοι με λοστούς και μαχαίρια, φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα σε Κροάτες οπαδούς που ταξίδευαν για αγώνα της ομάδας Ζαντάρ στο πλαίσιο της ABA League.

Σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης, η ομάδα των οπαδών κινήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α2, ο οποίος συνδέει τα σύνορα με τη Σλοβενία με τη Βιέννη, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία. Στόχος τους ήταν να επιτεθούν στους Κροάτες φιλάθλους που επρόκειτο να περάσουν από το σημείο.

Οι τελευταίοι ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ενέδρα και άλλαξαν διαδρομή, αποφεύγοντας τη σύγκρουση. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερα να επιτηρούν την περιοχή, προχωρώντας τελικά σε δεκάδες συλλήψεις.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότεροι από 40 λοστοί, καθώς και μαχαίρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, η οποία συνδέεται με τη διαχρονική ένταση μεταξύ οπαδών από Σερβία και Κροατία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Όταν ο ήλιος χάνεται για μήνες: Πώς επιβιώνουν στη Γροιλανδία με παγωμένες θάλασσες και απομόνωση
23:40 Σε «κρυφακούν» όταν μιλάς; Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι πραγματικά καταλαβαίνουν οι σκύλοι
23:20 Νέο έγγραφο FBI για Επστάιν: Ισχυρισμοί για διασυνδέσεις με μυστικές υπηρεσίες προκαλούν νέα ερωτήματα
23:00 Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης: Ρήγματα στον πυρηνικό έλεγχο και φόβοι για νέα κούρσα εξοπλισμών
22:40 «Δεν μου αρέσει καθόλου»: Ο Στάνκογλου “άδειασε” τον Σμαραγδή για τον «Καποδίστρια»
22:20 Σφηνάκι ελαιόλαδο το πρωί: Τάση ευεξίας ή άλλη μια υπερβολή του TikTok;
22:07 «Τι ομάδα είσαι;» και μετά μαχαιριές: Δύο τραυματίες στο Γαλάτσι από άγρια επίθεση – Μεταφέρθηκαν στον ευαγγελισμό
22:00 Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: 25 συλλήψεις, κακουργηματικές διώξεις και βαριές κατηγορίες
21:48 Δένδιας από Ινδία: Μηνύματα για άμυνα, ΝΑΤΟ και ΕΕ – Τι είπε για SAFE, εξοπλισμούς και μετανάστευση
21:36 Αυστρία: Στήθηκε ενέδρα χούλιγκανς σε αυτοκινητόδρομο – Δεκάδες συλλήψεις πριν από σύγκρουση
21:24 Ένταση στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Διαδηλώσεις, επεισόδια και επεμβάσεις της αστυνομίας
21:24 Ανάποδα στην ΠΑΘΕ 72χρονος με άνοια για να πάει σε εκκλησία – Ένοχος ξανά από το δικαστήριο
21:12 Θέατρο, σάτιρα και Πατρινό Καρναβάλι: Πλημμύρισε γέλιο η πλατεία Γεωργίου με τα «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» ΦΩΤΟ
21:06 Ο Ερμής πήρε αγχωτικό, αλλά σημαντικό τρίποντο
21:01 Πάτρα: Συλλυπητήρια του ΚΚΕ Αχαΐας στον Θανάση Μοδέ για την απώλεια της συζύγου του
21:00 Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των Πατρινών για παλαιές κλήσεις: Δεσμεύσεις λογαριασμών από τον Δήμο
20:55 Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
20:48 Νέο ραντεβού διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στις ΗΠΑ – Το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι
20:39 Ναυάγιο Χίου: Αεροδιακομιδή 6 παιδιών στην Αθήνα – Τα πρώτα στοιχεία για την κατάστασή τους
20:36 Θρίλερ με τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη: «Ενεργός» στα social media ενώ αγνοείται – Νέα ερωτήματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ