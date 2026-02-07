Αυστρία: Στήθηκε ενέδρα χούλιγκανς σε αυτοκινητόδρομο – Δεκάδες συλλήψεις πριν από σύγκρουση

Σοβαρό επεισόδιο οπαδικής βίας αποτράπηκε στην Αυστρία, όταν περίπου 50 Σέρβοι χούλιγκανς, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και οπλισμένοι με λοστούς και μαχαίρια, φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα σε Κροάτες οπαδούς που ταξίδευαν για αγώνα της ομάδας Ζαντάρ στο πλαίσιο της ABA League.

Σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης, η ομάδα των οπαδών κινήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α2, ο οποίος συνδέει τα σύνορα με τη Σλοβενία με τη Βιέννη, διακόπτοντας προσωρινά την κυκλοφορία. Στόχος τους ήταν να επιτεθούν στους Κροάτες φιλάθλους που επρόκειτο να περάσουν από το σημείο.

Οι τελευταίοι ενημερώθηκαν εγκαίρως για την ενέδρα και άλλαξαν διαδρομή, αποφεύγοντας τη σύγκρουση. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, με ισχυρές δυνάμεις και ελικόπτερα να επιτηρούν την περιοχή, προχωρώντας τελικά σε δεκάδες συλλήψεις.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν περισσότεροι από 40 λοστοί, καθώς και μαχαίρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση, η οποία συνδέεται με τη διαχρονική ένταση μεταξύ οπαδών από Σερβία και Κροατία.

