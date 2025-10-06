Αυτά είναι τα στοιχεία του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη Χαλκίδα κάτω από την Υψηλή Γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας 45 χρόνων εντοπίστηκε σήμερα (6/10/2025) νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

«Έχω χωρίσει και με τους δύο» λέει η 27χρονη πρώην σύντροφος του θύματος στη Δροσιά

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από το ύψος της γέφυρας, καταλήγοντας στο χερσαίο κομμάτι και όχι στη θάλασσα, σύμφωνα με το evima.gr.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πτώσης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

