«Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας

Καμπάνια ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας υλοποιεί για τις φετινές γιορτές το Επιμελητήριο Αχαΐας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα τις επιχειρήσεις της περιοχής, πραγματοποιώντας τις εορταστικές αγορές τους από την τοπική αγορά.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, του Αιγίου, της Κάτω Αχαΐας και των Καλαβρύτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και την ανάδειξη της σημασίας που έχει η επιλογή των τοπικών επιχειρήσεων για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή της Αχαΐας.

Οι γιορτές αποτελούν παραδοσιακά μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης, αλλά ταυτόχρονα και μια κρίσιμη ευκαιρία για την τοπική οικονομία να ενισχυθεί. Με κάθε αγορά από μια τοπική επιχείρηση, στηρίζονται άμεσα θέσεις εργασίας, ενισχύονται οικογένειες της περιοχής και διατηρείται ζωντανός ο εμπορικός και κοινωνικός ιστός της Αχαΐας.

«Αυτές τις γιορτές κάνουμε ένα δώρο στην Αχαΐα». Επιλέγοντας τα τοπικά καταστήματα για τα δώρα και τις αγορές μας, επιλέγουμε να επενδύσουμε στον ίδιο μας τον τόπο. Τα χρήματα που δαπανώνται στην τοπική αγορά επιστρέφουν στην κοινωνία, δημιουργώντας έναν θετικό κύκλο ανάπτυξης: στηρίζουν την απασχόληση, ενισχύουν τα δημόσια έσοδα και δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

«Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας». Κάθε συνειδητή επιλογή υπέρ της τοπικής αγοράς συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Αχαΐας, περιορίζει τη διαρροή πόρων εκτός περιοχής και ενισχύει την ανθεκτικότητα της τοπικής οικονομίας σε δύσκολες συνθήκες.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί όλους τους πολίτες να κάνουν φέτος τις γιορτινές τους αγορές με γνώμονα την αλληλεγγύη, την υπευθυνότητα και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Γιατί, όταν στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του τόπου μας, στηρίζουμε το μέλλον της Αχαΐας.

Η διοίκηση και τα στελέχη του Επιμελητηρίου Αχαΐας εύχονται το φως των Χριστουγέννων να φέρει υγεία, αγάπη και αισιοδοξία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Οι γιορτές ας αποτελέσουν αφετηρία για έναν νέο χρόνο με συνεργασία, ανάπτυξη και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας του τόπου μας. Καλές γιορτές και ένα δημιουργικό, παραγωγικό νέο έτος για όλες τις επιχειρήσεις της Αχαΐας.

