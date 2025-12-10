«Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη

Η Ναταλία Δραγούμη υποστήριξε ότι δέχεται μέσω των social media χυδαία σεξουαλικά μηνύματα. Η ηθοποιός εξήγησε πως άντρες της στέλνουν φωτογραφίες με σημεία του σώματός τους. Για την ίδια η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή κακοποίησης.

Πιο αναλυτικά, η Ναταλία Δραγούμη ανέφερε στην εκπομπή των Rainbow Mermaids «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα. Πολύ άσχημα. Μου στέλνουν πάρα πολλές φωτογραφίες… Αυτό μου χαλάει τη διάθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι κακοποίηση. Το να μπει κάποιος σε ένα προφίλ και να στέλνει ή να… ή να γράφει τέτοια λόγια μου φαίνεται εξωπραγματικό. Ούτε καλό θα σχολιάσω. Εννοώ… Άντε, σε ‘κανα φίλο. Το μήνυμα που θέλω να στείλουμε λέγοντας όλο αυτό, ότι ”δεν ασχοληθείς”, είναι οι άνθρωποι οι πιο ευάλωτοι και πιο ευαίσθητοι να μην παίρνουν ποτέ στα σοβαρά αυτό που γράφεται από κάτω. Ποτέ».

Την ίδια στιγμή, η Ναταλία Δραγούμη εξήγησε πως είναι λίγα τα αρνητικά σχόλια που διατυπώνονται για το πρόσωπό της και επισήμανε ότι δεν διαβάζει όσα γράφονται από τους αναγνώστες κάτω από ένα άρθρο που δημοσιεύεται για εκείνη σε κάποιο site.

Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Λίγα αρνητικά σχόλια έχω ακούσει. Κοίτα, στο δικό μου το προφίλ μπορεί να είναι ένα στα εκατό. Όμως, μπορεί να υπάρχει ένα άρθρο για μένα και να μπεις στα σχόλια του site, εκεί νομίζω οργιάζουν. Όταν είδα, ας πούμε, τα σχόλια για τη Μαρινέλλα που όταν έπαθε αυτό που έπαθε. Λέω εντάξει, είναι άκυρο. Είναι άνθρωποι άρρωστοι. Δεν έχει καμία βάση, δεν έχει καμία. καμία λογική, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μπαίνεις σε αυτά».

