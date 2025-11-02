Αυτοκτόνησε στην Ελευσίνα ο Προμηθέας 2014 – Βίντεο

Ενα δικό του παιχνίδι έχασε ο Προμηθέας 2014, καθώς παρότι προηγείτο στο μεγαλύτερο διάστημα του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανελευσινιακό, εντούτοις απώλεσε το ροζ φ.α. Η ομάδα του Γιάννη Ντάγιου ήταν μπροστά με 81-66 στα μισά της τελευταίας περιόδου, για να ακολουθήσει ένα γενικό μπλακ-άουτ, το οποίο έφερε την ήττα με 89-86! Μοιραίοι παίκτες για τους «Προμηθείς» ο Καπετάκης και ο Σοϊλεμετζίδης, οι οποίοι αστόχησαν στις δυο τελευταίες επιθέσεις.

Διαιτητές: Αργυρούδης-Καραμπιτσάκος-Μπακετέα. Τα 10λεπτα: 26-21, 46-41 (ημ.), 62-73, 89-86.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Βούλγαρης): Γεραμάνης 13 (1), Ιωάννου 14 (1), Καραΐσκος , Βαφειάδης 6, Σταμέλος 22 (4), Καραμαλέγκος 5 (1), Κυριλής 3, Ρεκουνιώτης 8, Αναγνωστόπουλος 13, Κατσογιάννης 5

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Σοϊλεμετζίδης 7 (1), Οικονομίδης, Σταμούλος, Δενδής 9 (1), Καπετάκης 36 (4), Αλεξανδρόπουλος 2, Σκληρός 7, Ράλλης 7 (1), Πρέκας 4, Κομνιανίδης 11, Κιόσια 3, Βιτωράκης.

