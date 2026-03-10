Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος

Ο Υπουργός θα επιθεωρήσει σημεία που επλήγησαν από τα τελευταία κύματα κακοκαιρίας

10 Μαρ. 2026 22:39
Πληγείσες περιοχές του Δήμου Πύργου που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών και ειδικότερα στην Ώλενα και το Γούμερο, επισκέφτηκε ο τ. Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση

Ο κ. Νικολακόπουλος είδε το μέγεθος της καταστροφής από κοντά, τόσο σε υποδομές των περιοχών αυτών με κατεστραμμένους δρόμους, καθιζήσεις κατολισθήσεις κλπ, όσο και τον κίνδυνο που διατρέχουν περιουσίες αγροτών και κτηνοτρόφων που απειλούνται σε μεγάλο βαθμό, ενώ κάποιες υπήρξαν και αποκλεισμένες χωρίς πρόσβαση με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κυρίως στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Παράλληλα είχε συνεργασία με τους Προέδρους των αντίστοιχων κοινοτήτων που τον ενημέρωσαν αναλυτικά για τις ζημιές και τις συνέπειές τους, αλλά και για την ανάγκη παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ζητώντας την συμβολή του προς αυτή την κατεύθυνση.

Να σημειωθεί εδώ ότι ήδη από την πρώτη στιγμή και ενώ είχε επικοινωνήσει με κατοίκους περιοχών που επλήγησαν, αλλά και με τον Δήμο, ο κ. Νικολακόπουλος αντέδρασε με άμεσα
αντανακλαστικά ζητώντας συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο εξασφαλίζοντας για παρεμβάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων επιχορήγηση ύψους 1.000.000 ευρώ, μόνο για τον Δήμο Πύργου.

Είναι γνωστό επίσης ότι ο προαναφερόμενος κυβερνητικός παράγοντας θα βρίσκεται στην Ηλεία την Τετάρτη, προκειμένου να δει και αυτός τις «πληγές» σε κάθε περιοχή και πως αυτές θα επουλωθούν ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν. Είχε μάλιστα προς τον σκοπό αυτό νέα συνεργασία με τον κ. Νικολακόπουλο για την διατύπωση της όσο το δυνατόν καλύτερης εικόνας των καταστροφών και τα σημεία εκείνα που έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή των πολιτών.
