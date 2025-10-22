Αυτός είναι ο 47χρονος που εξαφανίστηκε στην Κυψέλη

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του

22 Οκτ. 2025 22:13
Pelop News

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση 47χρονου στην Κυψέλη και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Δημήτρης Κωστούλας έχει ύψος 1,81 μ., είναι 85 κιλά, έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν και τζιν παντελόνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αναζήτηση του ενήλικα ενεργοποιήθηκε άμεσα η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου Του Παιδιού» «Θανάσης Μακρής», η «Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων» (Ο.ΔΙ.Κ), η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης «ΔΕΛΤΑ» και η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
