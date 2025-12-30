Αυξημένα κρούσματα γρίπης στα παιδιά – Σήμα συναγερμού για τους γονείς

Σε επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση των περιστατικών γρίπης στους ανήλικους, με την αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών να αντικατοπτρίζεται στις προσελεύσεις παιδιών στα Επείγοντα των δύο μεγάλων παιδιατρικών νοσοκομείων της Αττικής, το «Αγλαΐα Κυριακού» και το «Η Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προσελεύσεις τον Δεκέμβριο ξεπέρασαν τα 470 παιδιά ανά εφημερία, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με τον Νοέμβριο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν από 60 σε πάνω από 80 περιστατικά, με κυρίαρχους τους ιούς γρίπης και RSV.

Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη επισημαίνει ότι τα παιδιά λειτουργούν ως βασικό «ρεζερβουάρ» των χειμερινών λοιμώξεων, μεταφέροντας εύκολα τους ιούς στο οικογενειακό περιβάλλον. Η φετινή γρίπη εμφανίζεται με υψηλό πυρετό, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, ανορεξία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έμετο ή διάρροια. Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με παροδική ύφεση και επανεμφάνιση των συμπτωμάτων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η γρίπη δεν υποχωρεί άμεσα και απαιτείται υπομονή, ενώ η επιστροφή σε έντονες δραστηριότητες πριν από την πλήρη ανάρρωση αυξάνει τον κίνδυνο νέας λοίμωξης. Παράλληλα, συστήνεται προσοχή στη χρήση φαρμάκων, καθώς η αντιβίωση δεν απαιτείται χωρίς ένδειξη μικροβιακής επιλοίμωξης, ενώ η προληπτική χρήση αντιιικών δεν υποστηρίζεται επιστημονικά.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει κρίσιμο εργαλείο προστασίας, ειδικά για παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες, μειώνοντας τις σοβαρές μορφές νόσησης και τις επιπλοκές. Οι ειδικοί καλούν επίσης σε επαγρύπνηση κατά τις γιορτές, καθώς οι συναντήσεις συγγενών και φίλων ενισχύουν τη μετάδοση των ιώσεων.

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας Δημήτρης Παρασκευής τονίζει ότι ο εμβολιασμός και η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση αποτελούν τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό της διασποράς, ενώ συνιστά έλεγχο με διαγνωστικά τεστ πριν από επαφές με ηλικιωμένους ή ευάλωτα άτομα.

Με το «κύμα» της γρίπης να εντείνεται, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η αποφυγή άσκοπων επαφών αποτελούν κρίσιμες στρατηγικές για την προστασία των παιδιών και των γύρω τους.

