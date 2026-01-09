Γρίπη: Αυξημένο το ιικό φορτίο, τι γίνεται με τις νοσηλείες στην Αχαΐα

Ανοδος των κρουσμάτων της γρίπης και των άλλων εποχικών ιώσεων αναμένεται την περίοδο αυτή με την κορύφωσή τους να τοποθετείται τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Η επιστημονική κοινότητα συνιστά προσοχή στην πρόληψη αλλά και έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ώστε να μην εξελιχθούν άκρως επιβαρυντικά για τον πάσχοντα.
«Η εικόνα των κρουσμάτων σε τοπικό επίπεδο είναι αντίστοιχη με αυτή που επικρατεί πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια, τουλάχιστον στο βόρειο ημισφαίριο όπου έχει καταγραφεί έξαρση ιογενών συνδρομών, δηλαδή των ιώσεων και ιδιαίτερα των λοιμώξεων του αναπνευστικού είτε του ανώτερου, δηλαδή το κοινό συνάχι, η φαρυγγαλγία, ο πονοκέφαλος, κ.λπ. όπως και του κατώτερου, δηλαδή οι πνευμονίες» μας είπε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιμωξολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Καρολίνα Ακινόσγλου.
Η ίδια σημείωσε ότι «είναι αναμενόμενη η έξαρση αυτή την εποχή. Αφορά διάφορους κοινούς ιούς, αλλά και σε πιο δύσκολους όπως η γρίπης, ο κορονοϊός κ.ά. Είναι κάτι το οποίο, προφανώς, θέλει μια επιτήρηση και φυσικά μεγάλη προσοχή καθώς μιλάμε για ιούς με άκρως υψηλή μεταδοτικότητα».
ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ
Οι νοσηλείες στην περιοχή μας είναι ελεγχόμενες και στην παρούσα φάση δεν λειτουργούν πιεστικά για τα νοσοκομεία. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στον «Αγ. Ανδρέα» οκτώ ασθενείς με γρίπη.
Στο ερώτημά μας πόσο επικίνδυνοι είναι οι ιοί που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην κοινότητα η κ. Ακινόσογλου απάντησε: «Κοιτάξτε, όλα είναι σχετικά όσον αφορά την επικινδυνότητά τους. Κι αυτό έχει να κάνει αφενός με την κατάσταση του ασθενούς αλλά και τις συνθήκες αντιμετώπισης του ιού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι ηλικιωμένος, έχει διάφορα άλλα νοσήματα, συνοσηρότητες που λέμε και είναι ανοσοκατεσταλμένος, προφανώς μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνος ο ιός σε σύγκριση με κάποιον υγιή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση των νοσηλειών, ιδιαίτερα σε περιστατικά γρίπης αλλά και άλλων ιών οι οποίοι μπορεί να προκαλούν ιδιαίτερα λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού, δηλαδή πνευμονία. Οι ιοί γίνονται επικίνδυνοι εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα».
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του κύματος των ιώσεων, η κ. Ακινόσογλου σημειώνει:
«Αυτή τη στιγμή είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Οπότε απαιτείται προσοχή και επιτήρηση. Σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι τον Μάρτιο αλλά η έξαρση αναμένεται μέχρι αρχές Φεβρουαρίου.
ΠΡΟΛΗΨΗ
Σε ό,τι αφορά την πρόληψη, η κ. Ακινόσογλου υπογραμμίζει ότι το βασικό μέτρο είναι ο εμβολιασμός. «Ο εμβολιασμός ήταν και παραμένει το κυρίαρχο μέτρο πρόληψης. Και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Εχουμε δοκιμασμένα εμβόλια για όλους αυτούς τους ιούς οι οποίοι θεωρούνται πιο επικίνδυνοι. Από κει και πέρα υπάρχει η ατομική υγιεινή και κυρίως πλύσιμο των χεριών καθώς τα σταγονίδια, είναι αυτά τα οποία μας απειλούν. Επίσης, αποφυγή συγχρωτισμού ή χρήση μιας απλής μάσκας. Και βέβαια, όποιος έχει συμπτώματα να προφυλάσσεται ώστε να μη μεταδίδει τον ιό και να απευθύνεται στον οικογενειακό του γιατρό για τη σωστή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του».
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΙΚΩΝ
Σε ό,τι αφορά το αντιικό φάρμακο Tamiflu, για το οποίο κυκλοφόρησε ότι δεν υπάρχει επάρκεια στη χώρα μας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα επάρκειας στη χώρα» και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να χορηγείται μόνο μετά από ιατρική οδηγία» και κάλεσε τους πολίτες να μην το αναζητούν ή λαμβάνουν χωρίς σύσταση γιατρού.
