Γρίπη: Αυξημένο το ιικό φορτίο, τι γίνεται με τις νοσηλείες στην Αχαΐα

Ανοδος των κρουσμάτων της γρίπης και των άλλων εποχικών ιώσεων αναμένεται την περίοδο αυτή με την κορύφωσή τους να τοποθετείται τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Η επιστημονική κοινότητα συνιστά προσοχή στην πρόληψη αλλά και έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ώστε να μην εξελιχθούν άκρως επιβαρυντικά για τον πάσχοντα.