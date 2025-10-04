Αύξηση καταγγελιών για τη Hellenic Train – Πάνε «τρένο» τα παράπονα για Προαστιακό και Οδοντωτό

Σημαντική αύξηση καταγγελιών από επιβάτες καταγράφηκε το 2024 για τις υπηρεσίες της Hellenic Train, με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) να δείχνουν πως η δυσαρέσκεια του κοινού αφορά όχι μόνο τις μεγάλες υπεραστικές γραμμές αλλά και κρίσιμα περιφερειακά δίκτυα, όπως ο προαστιακός της Πάτρας ή και τουριστικές διαδρομές όπως ο οδοντωτός σιδηρόδρομος.

Συνολικά, πέρυσι κατατέθηκαν στη ΡΑΣ 2.931 καταγγελίες –έναντι 2.573 το 2023– με τα περισσότερα παράπονα να αφορούν αποζημιώσεις, ζητήματα εισιτηρίων, καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Ειδικά για την Πάτρα, οι καταγγελίες αυξήθηκαν λόγω συχνών διακοπών στα δρομολόγια του Προαστιακού. Οπως επισημαίνουν επιβάτες, τα δρομολόγια του βόρειου και του νότιου κλάδου συχνά ακυρώνονται την τελευταία στιγμή, είτε λόγω βλαβών στους συρμούς είτε εξαιτίας προβλημάτων στην υποδομή. «Πηγαίνουμε στον σταθμό και μαθαίνουμε ότι δεν θα εκτελεστεί η διαδρομή. Αυτό σημαίνει χαμένες δουλειές, καθυστερήσεις και αγανάκτηση», καταγγέλλουν χαρακτηριστικά τακτικοί επιβάτες.

Και η κατάσταση με τους συρμούς δεν είναι η καλύτερη. Ο Προαστιακός της Πάτρας εξυπηρετείται με οχήματα παλαιότερων εποχών που εμφανίζουν προβλήματα.

Αντίστοιχα, ο Οδοντωτός Καλάβρυτα – Διακοπτό, αν και αποτελεί τουριστικό στολίδι της περιοχής, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων παραπόνων το 2023 και το 2024. Οι διακοπές κυκλοφορίας και τον περασμένο χειμώνα, προκάλεσαν έντονη δυσφορία, καθώς συχνά σημειώνονταν κατολισθήσεις και πτώσεις φερτών υλικών στη στενή γραμμή του φαραγγιού του Βουραϊκού. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιβάτες ενημερώνονταν καθυστερημένα, ενώ ομάδες τουριστών έβλεπαν τον προγραμματισμένο εκδρομικό χαρακτήρα της διαδρομής να ακυρώνεται χωρίς να έχουν ενημερωθεί, με οικονομικές συνέπειες και για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τη ΡΑΣ, το 36,44% των καταγγελιών του 2024 αφορούσε περιφερειακές γραμμές –στις οποίες ανήκουν και οι δύο προαναφερόμενες– αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος. Η Hellenic Train, από την πλευρά της, απαντά ότι μεγάλο μέρος των δυσλειτουργιών οφείλεται στην κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο δεν βρίσκεται υπό δική της ευθύνη αλλά υπό την αρμοδιότητα του ΟΣΕ.

Ωστόσο, για τους επιβάτες της Πάτρας και του Οδοντωτού, οι εξηγήσεις δεν είναι αρκετές: ζητούν σταθερά δρομολόγια, καλύτερη συντήρηση και έγκαιρη ενημέρωση. Οπως τονίζουν, «το τρένο είναι βασική συγκοινωνία, όχι λοταρία».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



