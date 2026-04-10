Άγιο Φως 2026: Πώς θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας η ελληνική αποστολή θα παραλάβει το Άγιο Φως το Μεγάλο Σάββατο στα Ιεροσόλυμα και θα το μεταφέρει άμεσα σε κάθε γωνιά της χώρας

10 Απρ. 2026 8:43
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026.

Ειδική τριμελής αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, θα αναχωρήσει το πρωί με κυβερνητικό αεροσκάφος από τη στρατιωτική βάση της Ελευσίνας με προορισμό το Τελ Αβίβ. Από εκεί θα μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ κατά τη διάρκεια της τελετής Αφής στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως.

Δείτε ακόμα: Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στα Ιεροσύλημα, αυστηρά μέτρα ασφαλείας ΒΙΝΤΕΟ

Στην τελετή θα παρευρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου. Το πλήρωμα του κυβερνητικού αεροσκάφους θα παραμείνει στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ μέχρι την επιστροφή της αποστολής, ώστε το Άγιο Φως να μεταφερθεί άμεσα πίσω στην Ελλάδα. Η άφιξη στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Αμέσως μετά θα τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός σε όλη τη χώρα, τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς. Για τον σκοπό αυτό έχουν επιστρατευτεί αεροσκάφη της Aegean Airlines και της Olympic Air, με προγραμματισμένες 11 ειδικές πτήσεις από την Αθήνα προς διάφορες περιοχές.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις είναι οι εξής:

  • Αθήνα – Ζάκυνθος (ΟΑ 052) 19:30 – 20:50
  • Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Α3 126) 20:10 – 21:05
  • Αθήνα – Ιωάννινα (Α3 166) 20:10 – 21:25
  • Αθήνα – Μύκονος (ΟΑ 3000) 19:30 – 20:15 (έκτακτη ειδική πτήση)
  • Αθήνα – Λήμνος (Α3 266) 19:50 – 20:50
  • Αθήνα – Σάμος (ΟΑ 3004) 19:30 – 20:30 (έκτακτη ειδική πτήση)
  • Σάμος – Κως (ΟΑ 3004) 20:50 – 21:30 (έκτακτη ειδική πτήση)
  • Αθήνα – Χίος (Α3 278) 20:35 – 21:25
  • Αθήνα – Καβάλα (Α3 154) 20:00 – 21:15
  • Αθήνα – Βόλος (ΟΑ 3002) 19:30 – 20:40 (έκτακτη ειδική πτήση)
  • Βόλος – Κεφαλονιά (ΟΑ 3002) 21:00 – 21:50 (έκτακτη ειδική πτήση)

Με αυτό τον τρόπο το Άγιο Φως θα φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια σε νησιά και ηπειρωτικές πόλεις, ώστε να διανεμηθεί σε όλες τις ενορίες της χώρας εγκαίρως για την Ανάσταση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
