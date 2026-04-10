Άγιο Φως 2026: Πώς θα μεταφερθεί σε όλη την Ελλάδα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα στην Ελλάδα το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026.

Ειδική τριμελής αποστολή, με επικεφαλής τον υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδο, θα αναχωρήσει το πρωί με κυβερνητικό αεροσκάφος από τη στρατιωτική βάση της Ελευσίνας με προορισμό το Τελ Αβίβ. Από εκεί θα μεταβεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για να παραλάβει το Άγιο Φως από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ κατά τη διάρκεια της τελετής Αφής στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως.

Στην τελετή θα παρευρίσκονται ο Πατριάρχης και 15 πατέρες του Παναγίου Τάφου. Το πλήρωμα του κυβερνητικού αεροσκάφους θα παραμείνει στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ μέχρι την επιστροφή της αποστολής, ώστε το Άγιο Φως να μεταφερθεί άμεσα πίσω στην Ελλάδα. Η άφιξη στην Αθήνα αναμένεται το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Αμέσως μετά θα τεθεί σε εφαρμογή το ειδικό σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός σε όλη τη χώρα, τόσο αεροπορικώς όσο και οδικώς. Για τον σκοπό αυτό έχουν επιστρατευτεί αεροσκάφη της Aegean Airlines και της Olympic Air, με προγραμματισμένες 11 ειδικές πτήσεις από την Αθήνα προς διάφορες περιοχές.

Οι προγραμματισμένες πτήσεις είναι οι εξής:

Αθήνα – Ζάκυνθος (ΟΑ 052) 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (Α3 126) 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα (Α3 166) 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος (ΟΑ 3000) 19:30 – 20:15 (έκτακτη ειδική πτήση)

Αθήνα – Λήμνος (Α3 266) 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος (ΟΑ 3004) 19:30 – 20:30 (έκτακτη ειδική πτήση)

Σάμος – Κως (ΟΑ 3004) 20:50 – 21:30 (έκτακτη ειδική πτήση)

Αθήνα – Χίος (Α3 278) 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα (Α3 154) 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος (ΟΑ 3002) 19:30 – 20:40 (έκτακτη ειδική πτήση)

Βόλος – Κεφαλονιά (ΟΑ 3002) 21:00 – 21:50 (έκτακτη ειδική πτήση)

Με αυτό τον τρόπο το Άγιο Φως θα φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια σε νησιά και ηπειρωτικές πόλεις, ώστε να διανεμηθεί σε όλες τις ενορίες της χώρας εγκαίρως για την Ανάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



