Άγιον Όρος: Ασθενείς σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 00:17, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, λίγα χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών. Σύμφωνα με το σεισμογραφικό δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης: Σεισμός ξύπνησε την Αμοργό

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 00:27, καταγράφηκε δεύτερος μικρότερος σεισμός, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ, κοντά στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, με εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα. Οι δονήσεις δεν προκάλεσαν ζημιές ή ανησυχία, καθώς η περιοχή του Αγίου Όρους παρουσιάζει συχνά ήπια σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής της θέσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



