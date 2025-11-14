Άγιον Όρος: Ασθενείς σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα
Δύο μικροσεισμοί κατεγράφησαν κοντά στις Καρυές και τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος τα ξημερώματα.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 00:17, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, λίγα χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών. Σύμφωνα με το σεισμογραφικό δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα.
Δέκα λεπτά αργότερα, στις 00:27, καταγράφηκε δεύτερος μικρότερος σεισμός, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ, κοντά στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, με εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα. Οι δονήσεις δεν προκάλεσαν ζημιές ή ανησυχία, καθώς η περιοχή του Αγίου Όρους παρουσιάζει συχνά ήπια σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής της θέσης.
