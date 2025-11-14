Άγιον Όρος: Ασθενείς σεισμικές δονήσεις τα ξημερώματα

Δύο μικροσεισμοί κατεγράφησαν κοντά στις Καρυές και τη Μονή Αγίου Παντελεήμονος τα ξημερώματα.

14 Νοέ. 2025 9:16
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου 2025, στις 00:17, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους, λίγα χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών. Σύμφωνα με το σεισμογραφικό δίκτυο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 00:27, καταγράφηκε δεύτερος μικρότερος σεισμός, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ, κοντά στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, με εστιακό βάθος 7 χιλιόμετρα. Οι δονήσεις δεν προκάλεσαν ζημιές ή ανησυχία, καθώς η περιοχή του Αγίου Όρους παρουσιάζει συχνά ήπια σεισμική δραστηριότητα λόγω της γεωλογικής της θέσης.

