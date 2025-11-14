Σεισμός ξύπνησε την Αμοργό

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή της Αμοργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 06:39, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται περίπου 15 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.

