Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος – «Θόλωσα, δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, μετά την απολογία του στο Ναυτοδικείο Πειραιά. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την υπεράσπισή του, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

28 Απρ. 2026 13:39
Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ύστερα από την απολογία του στο Ναυτοδικείο Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου τρεισήμισι ώρες υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν στο πάρκο Ασυρμάτου, επιμένοντας ότι δεν πήγε στη συνάντηση με πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Κατά την υπερασπιστική γραμμή που παρουσιάστηκε μετά την απολογία, ο 20χρονος υποστήριξε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι «για λόγους άμυνας» και ότι η συνάντηση με το θύμα έγινε για να μιλήσουν σχετικά με τη συμπεριφορά του προς την κοπέλα του. Όπως φέρεται να είπε, η κατάσταση ξέφυγε κατά τη λογομαχία, εκείνος φοβήθηκε, «θόλωσε» και δεν συνειδητοποίησε ούτε πώς έβγαλε το μαχαίρι ούτε ότι είχε προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό, πιστεύοντας –κατά τον ισχυρισμό του– ότι είχε απλώς τραυματίσει τον 27χρονο.

Διαβάστε επίσης: Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Παιδί μόνο του σε μπαλκόνι 6ου ορόφου πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εμφανίστηκε συντετριμμένος για την κατάληξη της υπόθεσης. Ο ίδιος δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να σκέφτηκε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στον πανικό που ακολούθησε, όμως τελικά παραδόθηκε και συνεργάστηκε με τις αρχές.

Η βασική γραμμή της υπεράσπισης παραμένει ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας. Αυτό έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του συνηγόρου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο 20χρονος «δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει» και ότι το μαχαίρι το είχε επειδή φοβόταν.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η απόφαση μετά την απολογία ήταν η προφυλάκισή του, εξέλιξη που σηματοδοτεί το επόμενο βαρύ βήμα στην ποινική πορεία της υπόθεσης. Η δολοφονία του 27χρονου έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τις κινήσεις που ακολούθησαν αμέσως μετά το φονικό, καθώς σε προηγούμενα ρεπορτάζ έχει καταγραφεί ότι ο 20χρονος άλλαξε ρούχα και απέκρυψε το μαχαίρι.

15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
