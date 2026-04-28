Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος – «Θόλωσα, δεν κατάλαβα πως τον σκότωσα»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ύστερα από την απολογία του στο Ναυτοδικείο Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου τρεισήμισι ώρες υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν στο πάρκο Ασυρμάτου, επιμένοντας ότι δεν πήγε στη συνάντηση με πρόθεση να αφαιρέσει ζωή.

Κατά την υπερασπιστική γραμμή που παρουσιάστηκε μετά την απολογία, ο 20χρονος υποστήριξε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι «για λόγους άμυνας» και ότι η συνάντηση με το θύμα έγινε για να μιλήσουν σχετικά με τη συμπεριφορά του προς την κοπέλα του. Όπως φέρεται να είπε, η κατάσταση ξέφυγε κατά τη λογομαχία, εκείνος φοβήθηκε, «θόλωσε» και δεν συνειδητοποίησε ούτε πώς έβγαλε το μαχαίρι ούτε ότι είχε προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό, πιστεύοντας –κατά τον ισχυρισμό του– ότι είχε απλώς τραυματίσει τον 27χρονο.

Διαβάστε επίσης: Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Παιδί μόνο του σε μπαλκόνι 6ου ορόφου πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 20χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εμφανίστηκε συντετριμμένος για την κατάληξη της υπόθεσης. Ο ίδιος δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να σκέφτηκε ακόμη και να βάλει τέλος στη ζωή του μέσα στον πανικό που ακολούθησε, όμως τελικά παραδόθηκε και συνεργάστηκε με τις αρχές.

Η βασική γραμμή της υπεράσπισης παραμένει ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας. Αυτό έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενες δημόσιες τοποθετήσεις του συνηγόρου, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο 20χρονος «δεν πήγε εκεί για να σκοτώσει» και ότι το μαχαίρι το είχε επειδή φοβόταν.

Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η απόφαση μετά την απολογία ήταν η προφυλάκισή του, εξέλιξη που σηματοδοτεί το επόμενο βαρύ βήμα στην ποινική πορεία της υπόθεσης. Η δολοφονία του 27χρονου έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και για τις κινήσεις που ακολούθησαν αμέσως μετά το φονικό, καθώς σε προηγούμενα ρεπορτάζ έχει καταγραφεί ότι ο 20χρονος άλλαξε ρούχα και απέκρυψε το μαχαίρι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



