Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Παιδί μόνο του σε μπαλκόνι 6ου ορόφου πετούσε αντικείμενα σε περαστικούς ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές μεγάλης αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όταν μικρό παιδί βγήκε μόνο του στο μπαλκόνι διαμερίσματος επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου και άρχισε να πετά αντικείμενα στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς ο κίνδυνος ήταν διπλός: τόσο για τους περαστικούς όσο και για το ίδιο το παιδί που βρισκόταν σε μεγάλο ύψος χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με τα πρώτα ρεπορτάζ, όλα έγιναν περίπου στις 11:30 το πρωί, όταν πολίτες είδαν αντικείμενα να πέφτουν από πολυκατοικία στον δρόμο. Ανάμεσα σε όσα έριχνε το παιδί περιλαμβάνονταν παιχνίδια, κουβάδες, σκούπες, πιάτα, πέτρες, ακόμη και ηλεκτρική σκούπα, ενώ σε κάποια φάση φέρεται να έριχνε και νερό προς τους περαστικούς.

Οι πληροφορίες για την ηλικία του παιδιού δεν είναι απολύτως ομοιόμορφες στα πρώτα δημοσιεύματα, καθώς άλλα ρεπορτάζ μιλούν για 5χρονο και άλλα για 4χρονο. Το σταθερό στοιχείο, πάντως, είναι ότι επρόκειτο για παιδί πολύ μικρής ηλικίας, μόνο του σε μπαλκόνι του τελευταίου ορόφου, σε συνθήκες που προκάλεσαν σοβαρό συναγερμό.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αστυνομικός κατάφερε να προσεγγίσει το διαμέρισμα μέσω ταράτσας, ενώ με τη βοήθεια κλειδαρά άνοιξε η πόρτα που ήταν κλειδωμένη. Το παιδί βρέθηκε μόνο του μέσα στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια τόσο το ίδιο όσο και η μητέρα του, η οποία ειδοποιήθηκε και επέστρεψε, μεταφέρθηκαν στο τμήμα για τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονα ερωτήματα για το πώς ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας βρέθηκε χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα και μάλιστα σε τόσο επικίνδυνη συνθήκη. Οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης, ενώ η ουσία είναι μία: για αρκετή ώρα, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, ένα μικρό παιδί βρισκόταν μόνο του στον έκτο όροφο και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

