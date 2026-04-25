Άγιος Δημήτριος: Το κρητικό μαχαίρι, το ραντεβού στο πάρκο και το χρονικό της δολοφονίας του 27χρονου

Με το μαχαίρι του εγκλήματος να έχει εντοπιστεί και τις καταθέσεις να συμπληρώνουν το παζλ, η υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, αποκτά όλο και πιο συγκεκριμένο περίγραμμα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 20χρονος ναύτης που κατηγορείται ότι κάρφωσε το θύμα στην καρδιά, ύστερα από συνάντηση που έγινε με φόντο ερωτική αντιζηλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 27χρονος, γιος ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., δέχθηκε το θανατηφόρο χτύπημα με κρητικό μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Μετά την επίθεση, ο 20χρονος φέρεται να εγκατέλειψε το θύμα στο πάρκο και να επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έκρυψε το μαχαίρι στην ταράτσα, πίσω από ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Η σχέση, ο χωρισμός και η συνάντηση που κατέληξε σε φόνο

Η υπόθεση φαίνεται να έχει αφετηρία μια προσωπική διαμάχη που εξελίχθηκε σε φονική σύγκρουση. Κατά πληροφορίες, το θύμα διατηρούσε επί τρία χρόνια σχέση με μία 20χρονη. Στο μεταξύ, ο 20χρονος δράστης φέρεται να έστελνε μηνύματα στην ίδια κοπέλα, παρότι εκείνη ήταν ακόμη σε σχέση με τον 27χρονο.

Αργότερα, η κοπέλα χώρισε με το θύμα και ξεκίνησε σχέση με τον 20χρονο. Αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως ενόχλησε έντονα τον 27χρονο, ο οποίος συνέχιζε να της τηλεφωνεί ζητώντας να επανασυνδεθούν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 20χρονος φέρεται να ζήτησε από τον 27χρονο να συναντηθούν, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους.

Η λογομαχία και το θανατηφόρο χτύπημα

Η συνάντηση έγινε στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Εκεί οι δύο νεαροί λογομάχησαν και, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, η ένταση ξέφυγε γρήγορα.

Τότε ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε το μαχαίρι και να το κάρφωσε στην καρδιά του 27χρονου, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μαζί του στο σημείο βρισκόταν και ένας 18χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να παρακολούθησε τα όσα έγιναν και στη συνέχεια αποχώρησε μαζί με τον βασικό κατηγορούμενο.

Τι έκανε μετά το φονικό

Μετά τη δολοφονία, ο 20χρονος και ο φίλος του φέρονται να επέστρεψαν στο σπίτι, να άλλαξαν ρούχα και να πήραν άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια πήγαν να πάρουν τις δύο κοπέλες.

Κατά πληροφορίες, ο δράστης δεν αποκάλυψε από την πρώτη στιγμή τι είχε συμβεί στο πάρκο. Όταν όμως το φονικό άρχισε να γίνεται γνωστό, φέρεται να το παραδέχθηκε.

Οι τέσσερις τους κατέληξαν να μείνουν σε ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη, ενώ η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται γρήγορα μέσα από τις κινήσεις και τις καταθέσεις που ακολούθησαν.

Πώς έφτασε η υπόθεση στην Αστυνομία

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας είχε η παρουσία της 20χρονης, συντρόφου του δράστη και πρώην συντρόφου του θύματος, στην Αστυνομία. Η νεαρή γυναίκα πήγε στις αρχές και κατέθεσε όσα έμαθε για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο πάρκο Ασυρμάτου.

Στη συνέχεια μετέβη στη ΓΑΔΑ και ο 18χρονος φίλος του 20χρονου, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποκάλυψε και το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι, ενώ φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του.

Το παρελθόν του 20χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το στοιχείο ότι ο 20χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για υπόθεση οπλοκατοχής.

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχε συλληφθεί επειδή έφερε πάνω του μαχαίρι τύπου πεταλούδα, κάτι που προστίθεται πλέον στο συνολικό προφίλ της υπόθεσης και αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ανοιχτά σημεία

Παρότι η βασική γραμμή της υπόθεσης έχει πλέον αποσαφηνιστεί σε σημαντικό βαθμό, παραμένουν ακόμη ανοιχτά ερωτήματα για την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, για το τι ακριβώς είχε προηγηθεί της συνάντησης, αλλά και για το τι γνώριζαν οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αμέσως μετά το έγκλημα.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ, τόσο λόγω της αγριότητας της πράξης όσο και λόγω της ηλικίας των εμπλεκομένων, ενώ η έρευνα των αρχών προχωρά με στόχο να κλείσουν όλα τα κενά γύρω από το φονικό που συγκλόνισε τον Άγιο Δημήτριο.

