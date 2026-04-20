Αγώνας «Θυσίας» από ΙΟΠ: 100 ιστιοπλόοι, 29 σκάφη, μοναδικό θέαμα – Φωτογραφίες

Ο ΙΟΠ σε συνεργασία με τον ΝΟ Μεσολογγίου προσέφερε έναν μοναδικό αγώνα ανοικτής θάλασσας, στη μνήμη των Εξοδιτών.

20 Απρ. 2026 19:58
Pelop News

Με τη συμμετοχή 100 και πλέον ιστιοπλόων και 29 σκαφών πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ιστιοπλοϊκός αγώνας Ανοικτής Θαλάσσης «Θυσίας», ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Εξοδο του Μεσολογγίου και τιμάει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Η δυναμική του θεσμού επιβεβαιώθηκε και φέτος, συγκεντρώνοντας μεγάλη συμμετοχή και παρουσιάζοντας έντονο ενδιαφέρον, με τη διοργάνωση να συγκαταλέγεται στους παλαιότερους αγώνες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.
Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ξεχώρισαν πληρώματα από τον συνδιοργανωτή Ναυτικό Ομιλο Μεσολογγίου, και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ιωαννίνων, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική και αγωνιστική ποικιλία στη διοργάνωση.

Τα πολύχρωμα πανιά και οι συντονισμένες κινήσεις των πληρωμάτων πρόσφεραν μοναδικές εικόνες στον Πατραϊκό κόλπο, με τη διοργάνωση να επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της ιστιοπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη δυνατότητα της Πάτρας να φιλοξενεί σημαντικά αθλητικά γεγονότα που συνδυάζουν παράδοση, συμμετοχή και υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Τις 3 πρώτες θέσεις ανά κλάση κατέλαβαν οι εξής:
ORC A
1η θέση το σκάφος AGIOS RAFAIL με κυβερνήτη τον Nίκο Κακαβούλα
2η θέση το σκάφος PHOEVIE με κυβερνήτη τον Χάρη Κανδρή
3η θέση το σκάφος ONAR με κυβερνήτη τον Γεώργιο-Μάριο Αντύπα
ORC B
1η θέση το σκάφος OKIROI με κυβερνήτη τον Γεώργιο Θεοδώρου
2η θέση το σκάφος ΣΙΜΠΑ με κυβερνήτη τον Ευθύμιο Μπούντα
3η θέση το σκάφος KOURSAROS με κυβερνήτη τον Παναγιώτη Νταμπάση
Ο αγώνας άνοιξε την αυλαία του φετινού αγωνιστικού προγράμματος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.
Συνημμένες θα βρείτε φωτογραφίες από τον αγώνα και την συγκέντρωση κυβερνητών που προηγήθηκε.

