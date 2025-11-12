Αγορά κρέατος, γιατί αυξάνονται οι τιμές σε μοσχάρι, αρνί και χοιρινό

Ανατιμήσεις στην αγορά κρέατος. Για ποιους λόγους αυξάνονται οι τιμές.

Αγορά κρέατος, γιατί αυξάνονται οι τιμές σε μοσχάρι, αρνί και χοιρινό
12 Νοέ. 2025 8:10
Pelop News

Οι τιμές στο μοσχάρι, στο αρνί, στο κατσίκι και στο χοιρινό έχουν αυξηθεί, προκαλώντας ακόμη ένα πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αναλυτικότερα, το μοσχαρίσιο κρέας τείνει να γίνει «είδος πολυτελείας» για τους καταναλωτές ενώ συνολικά η κατηγορία του κρέατος κατέγραψε διψήφια αύξηση τιμών μέσα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής στατιστικής Αρχής, από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον αντίστοιχο φετινό μήνα οι τιμές στο κρέας αυξήθηκαν κατά 10,6%. Μέσα σε έναν μόλις μήνα, μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2025, οι τιμές «τσίμπησαν» όχι μόνο στο μοσχαρίσιο (+5,3%) το οποίο οδηγεί την κούρσα των ανατιμήσεων μεταξύ των διαφόρων ειδών κρέατος αλλά και σε αρνί- κατσίκι (+3,4%) αλλά και στο χοιρινό (+1,6%).

Αύξηση 10,54% στην κατηγορία του φρέσκου κρέατος τον Οκτώβριο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, διαπίστωσε και η έρευνα του ΙΕΛΚΑ που αφορά στις πωλήσεις οι οποίες γίνονται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Για ποιους λόγους αυξάνονται οι τιμές

Το ράλι στην τιμή του κρέατος και ειδικά στο μοσχαρίσιο οφείλεται σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς κατά κύριο λόγο στις αυξημένες διεθνείς τιμές λόγω της μείωσης της ζωικής παραγωγής.

Με δεδομένο ότι πάνω από το 75% του μοσχαρίσιου κρέατος που καταναλώνουμε στην Ελλάδα εισάγεται, η χώρα μας επηρεάζεται σημαντικά. Από την άλλη πλευρά,  πλήγμα για την εγχώρια παραγωγή αμνοεριφίων ήταν οι ασθένειες, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων σε πολλές περιοχές εκτροφής της ελληνικής επικράτειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη μεγάλη άνοδο της τιμής του, πάντως, το κρέας δεν είναι ο «πρωταθλητής» των ανατιμήσεων. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στη σοκολάτα (+21,1%) και ακολούθησε ο καφές (+19,3%). Επίσης σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται σε αρκετές ακόμη κατηγορίες προϊόντων όπως είναι τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά.

Πηγή: enikos.gr

 

 

