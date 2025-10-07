«Αγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη, στoν Πύργο

Η παράσταση «Αγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη, θα παρουσιαστεί στις 14/10/2025, στο Δημοτικό Θέατρα «Απόλλων», στις 9 το βράδυ, με πρωταγωνιστές τους Τάνια Τρύπη και Κωνσταντίνο Καζάκο.

Στάθης και Φανή ζουν την φαινομενικά ήσυχη σχέση τους σε κάποια γωνιά της ελληνικής επαρχίας. Εκείνος γιατρός και πολλά υποσχόμενο κομματικό στέλεχος, εκείνη manager development σε πρόωρη απόσυρση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην 15χρονη κόρη τους Μαρία. Πίσω, όμως, απ’ την ειδυλλιακή ησυχία, ένα τέρας καραδοκεί. Η Μαρία φέρεται αψυχολόγητα, λείπει απ’ το σπίτι τις πιο απίθανες ώρες, καπνίζει γυμνή χόρτο με τους συμμαθητές της στις τουαλέτες του σχολείου. Βίντεο με την ίδια σε άσεμνες πόζες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ο πατέρας της καταφέρνει να κουκουλώσει τον όποιο αντίκτυπο. Η Μαρία όμως δεν το βάζει κάτω. Επιμένει. Για κάποιο δικό της λόγο μοιάζει να θέλει να γίνουν γνωστά όσα κάνει, ώσπου ένα βράδυ…

Το τέρας αρχίζει να ξεπροβάλει. Κι όσο σκοτεινό είναι, άλλο τόσο αμείλικτο φως εκπέμπει. Ένα φως τόσο αποκαλυπτικό, όσο και οι ζωγραφιές της μικρής που συνθέτουν το φριχτό παρασκήνιο.

Ο βραβευμένος με 4 κρατικά βραβεία του Υπουργείου Πολιτισμού Μιχαήλ Άνθης, συνθέτει ένα σοκαριστικό θρίλερ ενδοοικογενειακής βίας, για να μας πει πως… «καμιά φορά η σιωπή κάνει τον πιο επικίνδυνο θόρυβο».

Το έργο που κέρδισε κοινό και κριτικούς έρχεται με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.

Συντελεστές

Κείμενο: Μιχαήλ Άνθης

Σκηνοθεσία: Μανούσος Μανουσάκης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Μουσική: Γιάννης Μακρίδης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελεάννα Πλέσσα, Μάγια Πολιτάκη

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτισμοί: Αντώνης Παναγιωτόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Βέργαδος

Ήχος & Φως: Λεωνίδας Φουντούλης

Παίζουν:

Τάνια Τρύπη

Κωνσταντίνος Καζάκος

Στο τσέλο ο Σταύρος Παργινός

Μαρία: Η φωνή της Τζένης Καζάκου

Παραγωγή: Μίμησις Πράξεως

Διάρκεια: 90 Λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 17 ευρώ

Μειωμένο: 15 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ)

Προπώληση : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΚΟΛΗΣ & Ticketmaster.gr

Kρατήσεις στο 2311219978 / 6936915422

