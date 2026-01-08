Αγρια επίθεση σε παππού και εγγονό με βαριοπούλες, νοσηλεύονται στην Πάτρα

Ο 12χρονος και ο παππούς του μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στην Πάτρα και νοσηλευονται σοβαρά τραυματισμένοι σε Καραμανδάνειο και Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Αγρια επίθεση σε παππού και εγγονό με βαριοπούλες, νοσηλεύονται στην Πάτρα
08 Ιαν. 2026 8:31
Pelop News

Ενας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του, οι οποίοι επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, δέχθηκαν άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, στη Βαρβάσαινα Ηλείας την Τετάρτη 7/01/2026, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το  patrisnews.gr, ο ανήλικος φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο- Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Ο παππούς φέρει βαριά τραύματα, είναι πολυτραυματίας και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν παππούς και εγγονός φέρεται να εγκλωβίστηκε σε παράδρομο του χωριού, όταν δύο άλλα αυτοκίνητα με περίπου τέσσερα άτομα τούς έκλεισαν τον δρόμο.

Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ακολούθησαν σκηνές ακραίας βίας μέσα στον οικισμό, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ανελέητο ξυλοδαρμό, ακόμη και με τη χρήση βαριοπουλών, μετατρέποντας τον δρόμο σε πεδίο μάχης και σκορπίζοντας πανικό στους κατοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

