Αγρίνιο: 81χρονος συνελήφθη για πυροβολισμούς με αεροβόλο σε αδέσποτες γάτες

Συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Άμεσης Δράσης, ένας 81χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και αδικήματα απειλής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο ηλικιωμένος, ευρισκόμενος στο μπαλκόνι του σπιτιού του, πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο δύο αδέσποτες γάτες που βρίσκονταν πάνω και δίπλα σε σταθμευμένο όχημα. Από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκαν τα ζώα, ωστόσο το όχημα υπέστη υλικές ζημιές. Παράλληλα, ο 81χρονος φέρεται να απείλησε με κοντάρι τον 26χρονο ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Το αεροβόλο κατασχέθηκε, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

