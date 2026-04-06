Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη στην Κούτουπα έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, αποτυπώνοντας καρέ καρέ τη δύσκολη αεροδιακομιδή του από απόκρημνο σημείο του βουνού. Στις εικόνες φαίνεται η στιγμή που διασώστης κατεβαίνει με σχοινί, ενώ ακολουθεί η επιχείρηση ανύψωσης του τραυματία στο Super Puma.

06 Απρ. 2026 11:44
Pelop News

Βίντεο από τις πιο κρίσιμες στιγμές της επιχείρησης διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στην περιοχή Κούτουπα του Αγρινίου έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, φωτίζοντας το μέγεθος της κινητοποίησης που στήθηκε σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Το οπτικό υλικό καταγράφει τη μάχη που δόθηκε για να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο τραυματίας από την απόκρημνη πλαγιά, μέσα σε συνθήκες που έκαναν ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση από αέρος.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 56χρονος να βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο του βουνού, έχοντας δίπλα του δυνάμεις της Πυροσβεστικής που τον σταθεροποιούν και τον προετοιμάζουν για την παραλαβή. Τη στιγμή που το Super Puma προσεγγίζει την πλαγιά, διασώστης κατεβαίνει με σχοινί στο σημείο και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες, οργανώνεται η τοποθέτηση του τραυματία στο φορείο, πριν ακολουθήσει η ανύψωσή του προς το ελικόπτερο.

Το βίντεο αναδεικνύει και τις δυσκολίες της επιχείρησης, καθώς η επιχείρηση δεν εξελίχθηκε άμεσα από αέρος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχαν προηγηθεί προσπάθειες προσέγγισης με εναέρια μέσα, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν λόγω του δύσκολου αναγλύφου και των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Γι’ αυτό και οι επίγειες δυνάμεις χρειάστηκε να μετακινήσουν τον 56χρονο μέσα από το βουνό, έως ότου βρεθεί πιο κατάλληλο σημείο για να γίνει η αεροδιακομιδή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία και συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή μεταφορά του μέχρι το σημείο από όπου μπόρεσε τελικά να τον παραλάβει το ελικόπτερο. Η δημοσιοποίηση του βίντεο δίνει πλέον μια καθαρή εικόνα της έντασης, της ακρίβειας και του συντονισμού που απαιτήθηκαν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διάσωση.

