Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο από τις πιο κρίσιμες στιγμές της επιχείρησης διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στην περιοχή Κούτουπα του Αγρινίου έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία, φωτίζοντας το μέγεθος της κινητοποίησης που στήθηκε σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Το οπτικό υλικό καταγράφει τη μάχη που δόθηκε για να απομακρυνθεί με ασφάλεια ο τραυματίας από την απόκρημνη πλαγιά, μέσα σε συνθήκες που έκαναν ιδιαίτερα απαιτητική την προσέγγιση από αέρος.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 56χρονος να βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο του βουνού, έχοντας δίπλα του δυνάμεις της Πυροσβεστικής που τον σταθεροποιούν και τον προετοιμάζουν για την παραλαβή. Τη στιγμή που το Super Puma προσεγγίζει την πλαγιά, διασώστης κατεβαίνει με σχοινί στο σημείο και, σε συνεργασία με τους πυροσβέστες, οργανώνεται η τοποθέτηση του τραυματία στο φορείο, πριν ακολουθήσει η ανύψωσή του προς το ελικόπτερο.

Το βίντεο αναδεικνύει και τις δυσκολίες της επιχείρησης, καθώς η επιχείρηση δεν εξελίχθηκε άμεσα από αέρος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχαν προηγηθεί προσπάθειες προσέγγισης με εναέρια μέσα, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν λόγω του δύσκολου αναγλύφου και των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Γι’ αυτό και οι επίγειες δυνάμεις χρειάστηκε να μετακινήσουν τον 56χρονο μέσα από το βουνό, έως ότου βρεθεί πιο κατάλληλο σημείο για να γίνει η αεροδιακομιδή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 27 πυροσβέστες, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία και συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή μεταφορά του μέχρι το σημείο από όπου μπόρεσε τελικά να τον παραλάβει το ελικόπτερο. Η δημοσιοποίηση του βίντεο δίνει πλέον μια καθαρή εικόνα της έντασης, της ακρίβειας και του συντονισμού που απαιτήθηκαν για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διάσωση.

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026,🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή διάσωσης 1 τραυματία ορειβάτη από την κορυφή Κουτούπα του Παναιτωλικού Όρους και τον μετέφερε στην 116ΠΜ, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/qQ4PNWoig8 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 6, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



