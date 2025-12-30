Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με σανό και κοπριά στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ

Σε διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο Αγγελοκάστρου στα γραφεία των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, οι αγρότες έφεραν μαζί τους σάκους με σανό και κοπριά, καθώς και τελάρα με πορτοκάλια, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το γραφείο του βουλευτή και υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη, όπου οι αγρότες εξέφρασαν τα αιτήματά τους και πέταξαν στον χώρο σανό και κοπριά.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία μετέβη στο γραφείο του βουλευτή Θανάση Παπαθανάση, αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Οι αγρότες θυροκόλλησαν τις ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαμαρτυρία τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



