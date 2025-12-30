Αγρότες διαμαρτυρήθηκαν με σανό και κοπριά στα γραφεία βουλευτών της ΝΔ στο Αγρίνιο ΦΩΤΟ

Σάκοι με σανό και κοπριά και τελάρα με πορτοκάλια στην καρδιά της πόλης

30 Δεκ. 2025 14:04
Pelop News

Σε διαμαρτυρία προχώρησε σήμερα αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο Αγγελοκάστρου στα γραφεία των βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, οι αγρότες έφεραν μαζί τους σάκους με σανό και κοπριά, καθώς και τελάρα με πορτοκάλια, προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από το γραφείο του βουλευτή και υφυπουργού Κώστα Καραγκούνη, όπου οι αγρότες εξέφρασαν τα αιτήματά τους και πέταξαν στον χώρο σανό και κοπριά.

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία μετέβη στο γραφείο του βουλευτή Θανάση Παπαθανάση, αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Οι αγρότες θυροκόλλησαν τις ανακοινώσεις με τα αιτήματά τους, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαμαρτυρία τους.

