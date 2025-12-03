Αγρότες: Κλιμακώνουν τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ κλείνουν Ε65, Νίκαια και Μάλγαρα

Οι αγρότες εντείνουν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους και παραμένουν αποφασισμένοι στα μπλόκα μέχρι νεωτέρας. Στη γενική συνέλευση της Νίκαιας αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, με συνεχή ενίσχυση των σημείων.

Τα μπλόκα:

Διόδια Μαλγάρων: Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από 1/12. Από τις 18:30 της Τετάρτης κλείνει για δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από 1/12. Από τις 18:30 της Τετάρτης κλείνει για δύο ώρες και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Νίκαια Λάρισας: Πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Ε65 Καρδίτσα: Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων.

Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά μεγαλύτερη των 2 χιλιομέτρων. Προμαχώνας: Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο αλλά αποφάσισαν να μην κλείσουν τον δρόμο, παραμένοντας στο σημείο χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση.

Στον κόμβο της Νίκαιας, πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει πλήρως και τα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ενώ στον Ε65 στην Καρδίτσα η ουρά των περισσότερων από 2.000 τρακτέρ εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο των δύο χιλιομέτρων. Νέο μπλόκο στήθηκε έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα, ενώ οι αγρότες της περιοχής ετοιμάζονται να κλείσουν και τα διόδια στο Λόγγο.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου το μεσημέρι. Από τις 18:30 της Τετάρτης και για τουλάχιστον δύο ώρες, οι αγρότες του δήμου Δέλτα θα αποκλείσουν με τα τρακτέρ τους και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, καθιστώντας τα διόδια εντελώς απροσπέλαστα.

Ένταση σημειώθηκε σήμερα στις Σέρρες, όταν οι αγρότες κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό στον κόμβο Λευκώνα. Παρά τις τρεις κλούβες που είχαν τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, δεκάδες τρακτέρ πέρασαν μέσα από παρακείμενα χωράφια και βρέθηκαν πίσω από τον κλοιό της ΕΛΑΣ.

Οι αγρότες που έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης στο τελωνείο του Προμαχώνα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμό του δρόμου. Παραμένουν στο σημείο χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων και φορτηγών, διατηρώντας ωστόσο την παρουσία τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο συνολικός αριθμός τρακτέρ που συμμετέχουν στη Θεσσαλία ξεπερνά τα 4.000 και αυξάνεται καθημερινά, ενώ νέα μηχανήματα καταφθάνουν και από άλλες περιοχές.

