Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αποκλεισμοί σε Μάλγαρα, Ευζώνους και Προμαχώνα

Σημαντικές κυκλοφοριακές δυσχέρειες προκαλούν οι νέες κινητοποιήσεις των αγροτών στη Βόρεια Ελλάδα, με αποκλεισμούς σε βασικούς οδικούς άξονες και συνοριακά σημεία.

Από τις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Δέλτα απέκλεισαν εκ νέου και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, όπου ήδη το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου. Στο σημείο βρίσκονται τρακτέρ καθώς και οχήματα επαγγελματιών που στηρίζουν τις κινητοποιήσεις, όπως αυτοκινητιστές, ιδιοκτήτες ταξί και εκπρόσωποι λαϊκών αγορών.

Παράλληλα, αγρότες του δήμου Παιονίας προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε φορτηγά που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και σε οχήματα έκτακτης ανάγκης. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο ώρες.

Κινητικότητα καταγράφεται και στο τελωνείο του Προμαχώνα. Μετά από πολύωρες προσπάθειες και παρά τα αστυνομικά μπλόκα, αγρότες από τις Σέρρες κατάφεραν να φτάσουν το απόγευμα στο σημείο, έχοντας ακολουθήσει παρακαμπτήριες διαδρομές μέσα από χωράφια. Η παρουσία τους εκεί συνεχίζεται, ενώ για την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση, που θα καθορίσει τη στάση τους σχετικά με τη διέλευση φορτηγών και την πορεία των κινητοποιήσεων.

Τα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν την άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί βρίσκονται σε οριακή κατάσταση ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

