Κάτω Αχαΐα: Παραταγμένα τα τρακτέρ στην Εθνική, έκλεισαν τον κόμβο ΦΩΤΟ

ΝΕΟΤΕΡΑ: Οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας προχώρησαν στον αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΩΣΗ: Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες στην Κάτω Αχαΐα, οι οποίοι έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους κατά μήκος του δρόμου συμμετέχοντας στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις του αγροτικού κλάδου. Το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς, με νέα μηχανήματα καταφθάνουν ώρα με την ώρα στο σημείο.

Οι συγκεντρωμένοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν, μέσα στις επόμενες ώρες, σε αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την κλιμάκωση των πιέσεων.

