Έκρυθμο μέτωπο αγροτικών μπλόκων σε όλη τη χώρα: Σπασμένα αστυνομικά φράγματα, κλειστοί δρόμοι και πορείες με χιλιάδες τρακτέρ

Η κατάσταση στα αγροτικά μπλόκα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τους παραγωγούς να επιλέγουν πιο δυναμικές κινήσεις, όπως παρακάμψεις αστυνομικών φραγμάτων, αποκλεισμούς εθνικών οδών και συγκεντρώσεις σε κομβικά σημεία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, στον Λευκώνα Σερρών, η κατάσταση ξέφυγε όταν οι συγκεντρωμένοι παραγωγοί χρησιμοποίησαν τα τρακτέρ για να παρακάμψουν τις κλούβες των ΜΑΤ, κινούμενοι μέσα από αγροτικούς δρόμους ώστε να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα, όπου κατευθύνονται περίπου 500 οχήματα.

Αγρότες πέρασαν το μπλόκο της Αστυνομίας και ετοιμάζονται για δικό τους μπλόκο στο τελωνείο Προμαχώνα

Οι αγρότες είχαν δώσει ραντεβού το μεσημέρι, με στόχο να στήσουν κεντρικό μπλόκο στο τελωνείο. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν προλάβει να αποκλείσουν όλο το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να αναζητήσουν διεξόδους μέσα από παρακείμενα χωράφια. Η κίνηση αυτή τους επέτρεψε να ξαναβγούν στον δρόμο και να συνεχίσουν προς τα σύνορα.

Παράλληλα, ένταση σημειώθηκε και στην Κορινθία, όπου οι δυνάμεις της αστυνομίας επιχείρησαν να αποτρέψουν τον αποκλεισμό της Πατρών – Κορίνθου. Οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπλοκάρουν τμήμα του ρεύματος προς Αθήνα, ενώ έγινε χρήση χημικών για την απομάκρυνσή τους. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε, αλλά οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν.

Σημαντικές κινητοποιήσεις καταγράφονται και στα τελωνεία. Στους Ευζώνους, αγρότες από την Παιονία και την ευρύτερη περιοχή προχώρησαν σε αποκλεισμό τόσο του ρεύματος εισόδου όσο και του ρεύματος εξόδου, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση φορτηγών με ελληνικά προϊόντα και οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το μπλόκο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Στη Χαλκιδική, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στον κόμβο της Τρίγλιας, με συνέχεια συσκέψεων για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων τους. Όπως τονίζουν, η πρόσφατη πληρωμή των ενισχύσεων ήταν σημαντικά μειωμένη – σε πολλές περιπτώσεις κάτω από το 40% των προσδοκιών – κάτι που στάθηκε η αφορμή για την αναζωπύρωση του αγροτικού κινήματος.

Στη Θεσσαλία, το μπλόκο της Νίκαιας παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο μαζικά, με πάνω από 1.000 τρακτέρ να έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Στον Ε-65 έχουν παραταχθεί περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρές πολλών χιλιομέτρων. Ένα ακόμη μπλόκο οργανώνεται στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Παρά τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα της κυβέρνησης ότι δεν θα υπάρξει βίαιη αντιμετώπιση, ξεκαθαρίζεται πως σε περιπτώσεις απόπειρας αποκλεισμού λιμανιών ή τελωνείων θα υπάρξει πιο αυστηρή στάση. Ωστόσο, οι αγρότες από την πλευρά τους επιμένουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, δηλώνοντας έτοιμοι για παρατεταμένη παραμονή στα μπλόκα.

Αυτή τη στιγμή, σε ολόκληρη τη χώρα υπολογίζεται ότι βρίσκονται στους δρόμους περισσότεροι από 4.000 αγρότες με τρακτέρ, μόνο στη Θεσσαλία, ενώ ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά, δείχνοντας ότι το αγροτικό κύμα διαμαρτυρίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



