Αγρότες σε γραμμή σύγκρουσης: «Χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει διάλογος» – Σφοδρή on air αντιπαράθεση στα μπλόκα ΒΙΝΤΕΟ

Ανοικτοί δρόμοι ενόψει Πρωτοχρονιάς, αλλά κλειστά μέτωπα στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος. Οι αποφάσεις για διάλογο με την κυβέρνηση πυροδοτούν ένταση, με δημόσια αντιπαράθεση και ξεκάθαρες αιχμές για πολιτικές παρεμβάσεις.

Αγρότες σε γραμμή σύγκρουσης: «Χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει διάλογος» – Σφοδρή on air αντιπαράθεση στα μπλόκα ΒΙΝΤΕΟ
29 Δεκ. 2025 13:35
Pelop News

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των εορτών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στο εσωτερικό των μπλόκων η ένταση κλιμακώνεται, με εμφανείς διαφωνίες για τη στρατηγική των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν προγραμματίσει πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές – πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο ή Κυριακή – προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Μέχρι τότε, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών», στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι στοχευμένοι αποκλεισμοί: το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό για όλα τα οχήματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με διέλευση μόνο εκτάκτων περιστατικών, ενώ ενισχύεται το μπλόκο του Προμαχώνα με νέα τρακτέρ από δήμους της περιοχής. Στην Εξοχή Δράμας, ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για φορτηγά για τρίτη ημέρα, ενώ περιορισμοί ισχύουν και στο τελωνείο της Νίκης, αλλά και στον κόμβο της Χαλκηδόνας.


Η αντιπαράθεση στον «αέρα»

Την ίδια στιγμή, «λάδι στη φωτιά» ρίχνει η απόφαση 18 μπλόκων που φέρονται να τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση – απόφαση που, σύμφωνα με αγρότες, είτε διαψεύδεται είτε παρουσιάζεται διαφορετικά από την πραγματικότητα.

Η ένταση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα σε ζωντανή συζήτηση στο ΕΡΤnews, στην εκπομπή NEWSROOM με τον Αντώνη Φουρλή, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, και ο γραμματέας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Ο κ. Σέφης ξεκαθάρισε ότι τα μπλόκα επιμένουν στη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών, τονίζοντας πως «αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η πανελλαδική συνέλευση για τις τελικές αποφάσεις θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις στον συνδικαλισμό, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα όπως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, το αυξημένο κόστος του πετρελαίου και η απουσία αφορολόγητου. «Δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο, δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε είναι ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εσωτερικούς χειρισμούς και κομματικές κατευθύνσεις.

Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση και το βαρύ κλίμα, και οι δύο πλευρές διαβεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα διάσπασης των αγροτικών κινητοποιήσεων, την ώρα που όλα δείχνουν πως η πραγματική σύγκρουση μεταφέρεται πλέον στο εσωτερικό των μπλόκων – και όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την “Παρέλαση”, τον φόβο απ’ έξω και την “ασφάλεια” που μας δαιμονίζει
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ