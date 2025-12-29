Αγρότες σε γραμμή σύγκρουσης: «Χωρίς απαντήσεις δεν υπάρχει διάλογος» – Σφοδρή on air αντιπαράθεση στα μπλόκα ΒΙΝΤΕΟ

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω αποκλεισμούς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των εορτών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στο εσωτερικό των μπλόκων η ένταση κλιμακώνεται, με εμφανείς διαφωνίες για τη στρατηγική των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν προγραμματίσει πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές – πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο ή Κυριακή – προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Μέχρι τότε, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών», στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι στοχευμένοι αποκλεισμοί: το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό για όλα τα οχήματα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, με διέλευση μόνο εκτάκτων περιστατικών, ενώ ενισχύεται το μπλόκο του Προμαχώνα με νέα τρακτέρ από δήμους της περιοχής. Στην Εξοχή Δράμας, ο σταθμός διέλευσης παραμένει κλειστός για φορτηγά για τρίτη ημέρα, ενώ περιορισμοί ισχύουν και στο τελωνείο της Νίκης, αλλά και στον κόμβο της Χαλκηδόνας.





Η αντιπαράθεση στον «αέρα»

Την ίδια στιγμή, «λάδι στη φωτιά» ρίχνει η απόφαση 18 μπλόκων που φέρονται να τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση – απόφαση που, σύμφωνα με αγρότες, είτε διαψεύδεται είτε παρουσιάζεται διαφορετικά από την πραγματικότητα.

Η ένταση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα σε ζωντανή συζήτηση στο ΕΡΤnews, στην εκπομπή NEWSROOM με τον Αντώνη Φουρλή, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, και ο γραμματέας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσίλιας, από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Ο κ. Σέφης ξεκαθάρισε ότι τα μπλόκα επιμένουν στη διεκδίκηση ουσιαστικών λύσεων που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των παραγωγών, τονίζοντας πως «αν δεν δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η πανελλαδική συνέλευση για τις τελικές αποφάσεις θα πραγματοποιηθεί μετά την Πρωτοχρονιά.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσίλιας κατήγγειλε κομματικές παρεμβάσεις στον συνδικαλισμό, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα όπως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, το αυξημένο κόστος του πετρελαίου και η απουσία αφορολόγητου. «Δεν πήραμε καμία απόφαση για διάλογο, δεν κλείσαμε κανένα ραντεβού. Το μόνο που έγινε είναι ότι θορυβήθηκαν αυτοί που βρίσκονται στη Νίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για εσωτερικούς χειρισμούς και κομματικές κατευθύνσεις.

Παρά τη σφοδρή αντιπαράθεση και το βαρύ κλίμα, και οι δύο πλευρές διαβεβαίωσαν ότι δεν τίθεται θέμα διάσπασης των αγροτικών κινητοποιήσεων, την ώρα που όλα δείχνουν πως η πραγματική σύγκρουση μεταφέρεται πλέον στο εσωτερικό των μπλόκων – και όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση.

