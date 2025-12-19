Αγρότες: Συνεχίζουν στα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, τι ισχύει για το σαββατοκύριακο ΒΙΝΤΕΟ

Η κυβέρνηση απαντά ότι από τα 27 αιτήματα τους, τα 20 έχουν ικανοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς λύση

19 Δεκ. 2025 22:39
Pelop News

Στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στις Σέρρες επιβεβαιώθηκε το κλίμα που υπήρχε μέρες τώρα στα μπλόκα.

Στην ουσία επιβεβαιώθηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για διάλογο με την κυβέρνηση ενώ οι αγρότες κλιμάκωσαν τις δράσεις τους, κλείνοντας κεντρικά σημεία στο οδικό δίκτυο και προανήγγειλαν άνοιγμα των διοδίων, δεσμευόμενοι πως θα αφήνουν ελευθέρους δρόμους για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων.

Από τα 27 αιτήματά τους, τα 20 έχουν ικανοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς λύση, απαντά η κυβέρνηση.

Την Παρασκευή οι αγρότες έκλεισαν για κάποιες ώρες και τις παρακαμπτήριες οδούς στον κόμβο της Νίκαιας με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπή των οχημάτων που κινούνταν στον δρόμο. Σημειώνεται ότι όταν χρειάστηκε να περάσουν οχήματα με ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα ή οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα κλπ, ο δρόμος άνοιγε προκειμένου να διευκολυνθούν.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας έφτασαν στον κόμβο του Πλατύκαμπου μετά τις 16:00 την Παρασκευή και απέκλεισαν την κυκλοφορία. Σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, οι αγρότες με μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές.

Για το Σάββατο έχει προγραμματιστεί μια παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας.

Η Εθνική Οδός είναι κλειστή από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστή από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Στο μεταξύ, οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας αλλά και παρακαμπτήριες οδούς, αφήνοντας ανοιχτή την παλαιά γέφυρα.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
Στα Μάλγαρα, δεν κλείνουν οι κόμβοι της Χαλάστρας (οδηγεί προς Αθήνα) και Κυμίνων (προς Θεσσαλονίκη) ενώ το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε και μια λωρίδα κυκλοφορίας προς τη Θεσσαλονίκη, κάτι που αποφάσισαν οι αγρότες προκειμένου να μην προκύψει συμφόρηση, γιατί οι συνάδελφοί τους έκλεισαν τον κόμβο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στη Χαλκηδόνα.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα.

Στους Ευζώνους είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα εισόδου από Βόρεια Μακεδονία και εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, φορτηγά και αυτοκίνητα.

Στο Δερβένι οι αγρότες έκλεισαν για μία ώρα την Παρασκευή τον δρόμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο προσανατολίζονται μαζί με τους αγρότες από τη Χαλκηδόνα να πάνε προς τα διόδια του Ωραιοκάστρου για να σηκώσουν από 13:00 έως 15:00 τις μπάρες.

Μάλιστα, στο Δερβένι σκέφτονται την Κυριακή να μοιράσουν τρόφιμα και παραγόμενα προϊόντα από την δική τους περιοχή στους οδηγούς, που θα κινούνται από τις παρακαμπτήριους.

Το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά. Την Παρασκευή οι αγρότες αποφάσισαν μόνο για τέσσερις ώρες να κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό γιατί την Πέμπτη ο αποκλεισμός διήρκησε 8 και πλέον ώρες με αποτέλεσμα ακινητοποιηθούν περισσότερες από 1000 νταλίκες.

Οι αγρότες προχώρησαν στον δίωρο αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού και της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Ιωαννίνων την Παρασκευή, αποκλειστικά για τα εμπορικά φορτηγά.

Στο μπλόκο του Φιλώτα για ένα τρίωρο κρατήθηκε κλειστή η Εθνική Οδός Πτολεμαϊδας-Φλώρινας, ενώ κοντά στους αγρότες βρέθηκαν σήμερα ιδιοκτήτες ταξί.

Ταυτόχρονα, μαζική ήταν η συμμετοχή των αγροτών στο μπλόκο της Σάμου, που στήθηκε στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβασίου, στο ύψος του Κοκκαρίου.

