Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν σήμερα οι αγρότες στη Δυτική Μακεδονία, με αποκλεισμούς κομβικών σημείων της Εγνατίας Οδού και του κάθετου άξονα Κοζάνης–Φλώρινας, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

13 Ιαν. 2026 11:22
Pelop News

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατία Οδός, προχωρούν από σήμερα στις 12:00 οι αγρότες της περιοχής, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών οχημάτων κάθε τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για χρονικό διάστημα δύο ωρών, θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, σύμφωνα με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η κατάσταση θα επανεκτιμάται διαρκώς και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, υπάρχει ενδεχόμενο προσωρινής αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας συμμετέχουν παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών αυτοκινήτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει αποφασιστεί και στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτας, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των παραγωγών, το σημείο θα παραμείνει αποκλεισμένο από τις 12:00 και για πέντε ώρες.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

11:22 Αγροτικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία: Αποκλεισμοί σε Εγνατία και κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας
