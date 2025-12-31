Αγροτικές κινητοποιήσεις: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παρά τα αγροτικά μπλόκα

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς της χώρας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, παρά τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων για 32η ημέρα. Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων κατά τη διάρκεια των εορτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των εκδρομέων.

Όπως επισημαίνουν, δεν θα υπάρξουν διακοπές της κυκλοφορίας ούτε σε παρακαμπτήριες οδούς, ενώ έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για την αποσυμφόρηση των βασικών οδικών αξόνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η εικόνα στους δρόμους είναι καλύτερη και λόγω του μειωμένου αριθμού εκδρομέων σε σχέση με τα Χριστούγεννα, όταν είχαν καταγραφεί πολύωρες καθυστερήσεις.

Στον κόμβο της Νίκαιας, όπου παραμένουν περισσότερα από 1.500 τρακτέρ, οι αγρότες άνοιξαν την αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων κατά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς. Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή η μία λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς προβλήματα, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα η κίνηση διεξάγεται μέσω της παράκαμψης από το Μαρτίνο.

Χωρίς δυσκολίες εξελίσσεται η κυκλοφορία και στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου έχουν δοθεί δύο λωρίδες στην κυκλοφορία. Σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία τα οχήματα κινούνται κανονικά, χωρίς εκτροπές και καθυστερήσεις. Παράλληλα, ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων να μετακινήσουν τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος.

Ανοιχτός θα παραμείνει και ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς για όλα τα οχήματα, ενώ κανονικά θα γίνεται η διέλευση και από το τελωνείο των Ευζώνων, σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών Κιλκίς και Πέλλας. Σημειώνεται ότι πρόσκαιρα, από τις 16:00 έως τις 19:00, είχε διακοπεί η διέλευση φορτηγών στον Προμαχώνα.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν μετά τις 2 Ιανουαρίου, με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως ορόσημο τα Θεοφάνεια για την ενεργοποίηση εναλλακτικού σχεδίου με αυστηρά πρόστιμα. Παράλληλα, σε περιοχές όπως ο Φιλώτας και η Πτολεμαΐδα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με δράσεις ενημέρωσης και συμβολικές εκδηλώσεις στήριξης.

