Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διχασμός μετά την ένταση στην Κρήτη – Πού συνεχίζονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα ΧΑΡΤΕΣ

Μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη, οι αγρότες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τις μορφές κινητοποίησης, ωστόσο τα μπλόκα παραμένουν ενεργά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Σε πολλές περιοχές μάλιστα, οι δράσεις εντείνονται, με αποκλεισμούς εθνικών οδών, παραδρόμων και κρίσιμων υποδομών.

Κρήτη – Ένταση και ανοιχτός διχασμός

Τα επεισόδια και ο αποκλεισμός αεροδρομίων από Κρητικούς αγρότες δημιούργησαν διαφορετικές γραμμές μέσα στο αγροτικό κίνημα:

Κάποιοι αγρότες στα μπλόκα στήριξαν τους συναδέλφους τους.

Άλλοι καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά αστυνομικών, εκτιμώντας ότι «χάνεται το δίκιο του αγώνα».

Η νύχτα στα Χανιά κύλησε ήρεμα, με τους αγρότες να παραμένουν εντός του αεροδρομίου. Το πρωί, η κατάληψη του αεροδρομίου Ηρακλείου έληξε και οι κινητοποιήσεις μεταφέρθηκαν στον ΒΟΑΚ και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, το μπλόκο παραμένει και η κυκλοφορία θα διακόπτεται καθημερινά συμβολικά από τις 14:00 έως τις 14:30.

Θεσσαλία – Κορμός των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες της Θεσσαλίας συνεχίζουν δυναμικά:

Λάρισα – Μπλόκο Νίκαιας

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

Χθες έκλεισαν συμβολικά οι παράδρομοι.

Την Τετάρτη προγραμματίζεται αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου με συμμετοχή αλιέων.

Τρίκαλα – Καρδίτσα

Μπλόκα στον Ε65, στα διόδια Λόγγου και στο ύψος Καρδίτσας.

Συνεχείς συνελεύσεις και αποφάσεις για νέες δράσεις.

Φθιώτιδα – Λαμία

Στον κόμβο Μπράλου:

Χθες αποκλείστηκαν όλοι οι δρόμοι για μία ώρα.

Το μέτρο αναμένεται να επαναληφθεί.

Προβλέπεται περαιτέρω κλιμάκωση έως το Σάββατο.

Παράλληλες δράσεις σε Αταλάντη, Θήβα και Δομοκό με περιοδικούς αποκλεισμούς δρόμων.

Αχαΐα – Ηλεία – Ναύπακτος (Δυτική Ελλάδα)

Οι κινητοποιήσεις εντείνονται και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αιτωλοακαρνανία

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου Αντιρρίου – Ιωαννίνων στα διόδια Αγγελοκάστρου.

Σήμερα στις 20:00 πραγματοποιείται μεγάλη συνέλευση.

Αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 έχει προγραμματιστεί κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Μπλόκα σε Μόρνο, Εύηνο και Αμβρακία Οδό.

Αχαΐα

Αποκλεισμένος ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου στον κόμβο Κάτω Αχαΐας.

Στην Αιγιάλεια, ολιγόωρος αποκλεισμός της Πατρών – Κορίνθου στη γέφυρα Σελινούντα.

Από χθες, τρακτέρ στην Μεγάλη Περιμετρική Πάτρας προκαλούν εκτροπές κυκλοφορίας μέσω των κόμβων Κ1 και Οβρυάς.

Ηλεία

Μπλόκο στον κόμβο Πύργου με καθημερινούς συμβολικούς αποκλεισμούς της Πατρών – Πύργου.

Χθες άνοιξαν τα διόδια πλησίον του Πύργου.

Μακεδονία – Νέα μπλόκα και κλιμάκωση

Θεσσαλονίκη – «Πράσινα Φανάρια», Δερβένι, Μάλγαρα, Χαλκηδόνα

Παρκαρισμένα τρακτέρ και περιοδικοί αποκλεισμοί.

Σήμερα αναμένονται νέες αποφάσεις για κρίσιμες υποδομές:

Διυλιστήρια Καλοχωρίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Στα Μάλγαρα συνεχίζεται ο αποκλεισμός του ρεύματος προς Αθήνα.

Ημαθία – Πέλλα – Πιερία

Επ’ αόριστον αποκλεισμός επί της Εγνατίας στον κόμβο Νησελίου.

Νέα μπλόκα σε Κουλούρα, Γυψοχώρι, Εδεσσαϊκό περιφερειακό και Αιγίνιο.

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Καβάλα – Δράμα

Μπλόκα σε Χρυσούπολη, Φιλίππους, Μουσθένη.

Στη Δράμα, τετράωρος αποκλεισμός κεντρικού οδικού κόμβου.

Δυτική Μακεδονία

Παραμένουν σταθερά τα μπλόκα σε Φιλώτα, Σιάτιστα και παλαιά Κοζάνη – Καστοριά.

