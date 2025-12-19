Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα έως τις 23 Δεκεμβρίου – Πού υπάρχουν μπλόκα

Σε εξέλιξη παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να ενισχύονται σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας και τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν από σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, σε αποκλεισμό του ρεύματος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα διαρκέσει έως και τις 23 Δεκεμβρίου. Το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η συνεχόμενη ημέρα. Για σήμερα έχει αποφασιστεί να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου, από σήμερα έως τις 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται καθημερινές γενικές συνελεύσεις, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο για λόγους αποσυμφόρησης ή διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα ανοίγει προσωρινά.

Για τη στάση που θα τηρηθεί από τις 24 Δεκεμβρίου και μετά, η απόφαση θα ληφθεί σε νέα γενική συνέλευση. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την παράταξη των τρακτέρ δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος στα διόδια Μαλγάρων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των μπαρών, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς πληρωμή διοδίων.

Στον κόμβο Δερβενίου, οι αγρότες προχωρούν και σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας από τη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί το Σαββατοκύριακο, από τις 12:00 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, όπου θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανείμουν τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Στη Χαλκηδόνα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 17:00, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το μπλόκο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια στιγμή, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά αστυνομικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποτρέποντας ενδεχόμενη κίνηση των παραγωγών προς τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί από μελισσοκόμους και αγρότες στη Χαλκιδική, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

