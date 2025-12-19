Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα έως τις 23 Δεκεμβρίου – Πού υπάρχουν μπλόκα

Συνεχίζονται και ενισχύονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, με αποκλεισμούς δρόμων, συμβολικές δράσεις και προσαρμογές ενόψει των εορτών, καθώς οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα τους.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα έως τις 23 Δεκεμβρίου – Πού υπάρχουν μπλόκα
19 Δεκ. 2025 13:47
Pelop News

Σε εξέλιξη παραμένουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να ενισχύονται σε κομβικά σημεία της Βόρειας Ελλάδας και τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους.

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν από σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, σε αποκλεισμό του ρεύματος της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα διαρκέσει έως και τις 23 Δεκεμβρίου. Το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η συνεχόμενη ημέρα. Για σήμερα έχει αποφασιστεί να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τη συντονιστική επιτροπή του μπλόκου, από σήμερα έως τις 23 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιούνται καθημερινές γενικές συνελεύσεις, ενώ, εφόσον κριθεί απαραίτητο για λόγους αποσυμφόρησης ή διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα ανοίγει προσωρινά.

Για τη στάση που θα τηρηθεί από τις 24 Δεκεμβρίου και μετά, η απόφαση θα ληφθεί σε νέα γενική συνέλευση. Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την παράταξη των τρακτέρ δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος στα διόδια Μαλγάρων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωρινής άρσης των μπαρών, με ελεύθερη διέλευση των οχημάτων χωρίς πληρωμή διοδίων.

Στον κόμβο Δερβενίου, οι αγρότες προχωρούν και σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας από τη 1 το μεσημέρι. Παράλληλα, έχει αποφασιστεί το Σαββατοκύριακο, από τις 12:00 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, όπου θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανείμουν τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Στη Χαλκηδόνα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο θα προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 17:00, και στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το μπλόκο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια στιγμή, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά αστυνομικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποτρέποντας ενδεχόμενη κίνηση των παραγωγών προς τον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί από μελισσοκόμους και αγρότες στη Χαλκιδική, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:44 Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού
17:42 Ταϊβάν: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι, ο δράστης αυτοκτόνησε! ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Επεσε» δημοφιλής πλατφόρμα για λίγη ώρα σε όλο τον κόσμο
17:31 «Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ
17:27 Η ΕΚΤ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων-Τι σημαίνει αυτό
17:21 Super League 2: Ιστορική απόφαση για «στημένο», πολλά τα ερωτηματικά
17:21 Γαλλία: Άφησαν φέρετρο έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν! ΒΙΝΤΕΟ
17:17 Γαλλία: Άνοιξε ξανά το μουσείο του Λούβρου
17:11 «Έλληνας Εσκομπάρ»: Φωτογραφίες από το σκάφος από το σκάφος του με την κατασχεμένη κοκαΐνη
17:06 Μαρινάκης: «Ψηφίστηκε η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΑΑΔΕ»-Βολές για Ανδρουλάκη
16:57 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα
16:44 Ο Παναιγιάλειος μετρά αντίστροφα για την Καλαμάτα-Αμφίβολος ο Μπουρλάκης
16:37 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας πρωτοβουλίες αλληλεγγύης ενόψει Χριστουγέννων
16:30 Γαλλία: Οι αγρότες πέταξαν χώματα και κοπριά έξω από το σπίτι του Μακρόν
16:22 Έρευνα IPSOS για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes
16:16 Περιφέρεια: Οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών δομών για το 2025
16:08 Survivor: Έρχεται το project «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες», τι αλλάζει
16:00 Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εκδήλωση για την Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Path4PDE
15:53 Η απάντηση της κυβέρνησης στους αγρότες: Εχουν ικανοποιηθεί 20 από τα 27 αιτήματα
15:45 Κανελλόπουλος: «Ευχαριστώ τα σωματεία για την εμπιστοσύνη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ