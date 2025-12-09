Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πώς κινούνται σήμερα τα οχήματα σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Ανανεωμένη εικόνα για την κυκλοφορία των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας δίνει η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Πού υπάρχουν περιορισμοί, πού η κυκλοφορία αποκαθίσταται.
Σε διαρκή ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν κατά διαστήματα την κυκλοφορία των οχημάτων.
Ηλεία – Κυκλοφορία χωρίς σοβαρά προβλήματα
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.:
- Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου Χανακίων, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
- Επίσης, στη Ν.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, στο τμήμα Δημήτρης Αλεξανδρού, τα οχήματα κινούνται χωρίς περιορισμούς.
- Στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, η κυκλοφορία διεξάγεται επίσης κανονικά.
Η εικόνα στην Ηλεία παραμένει μέχρι στιγμής ομαλή, χωρίς ενεργές διακοπές κυκλοφορίας.
Αιτωλοακαρνανία – Αποκαταστάσεις και παρελθούσες διακοπές
Στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες περισσότερες παρεμβάσεις:
- Στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου, υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στις 6/12/2025, η οποία αντιμετωπίστηκε.
- Στον άξονα Ναύπακτος – πρό Γέφυρας Μόρνου, στις 6/12/2025, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
- Στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της Γέφυρας Ευήνου, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως στις 22:00 της 8/12/2025, μετά από προσωρινή διακοπή.
Επιπλέον:
- Στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας (μέσω Βόνιτσας), ήδη από τις 3/12/2025, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
Πού ενημερώνονται οι πολίτες
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, οι πολίτες μπορούν:
Να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ., όπου υπάρχει ειδικό ενημερωτικό μπάνερ με συγκεντρωτικούς πίνακες.
Να επικοινωνούν στο “100” με τα τοπικά κέντρα επιχειρήσεων, λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης.
