Αγροτικό: Η Πανελλαδική της Νίκαιας δεν πάει στο Μαξίμου – «Στον αέρα» οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Μαρινάκης: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Ανατροπή στο μέτωπο του αγροτικού διαλόγου, καθώς το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να μην προσέλθει στα αυριανά ραντεβού με τον πρωθυπουργό, επικαλούμενο διαφωνία για τη σύνθεση των αντιπροσωπειών.

Αγροτικό: Η Πανελλαδική της Νίκαιας δεν πάει στο Μαξίμου – «Στον αέρα» οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό - Μαρινάκης: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»
12 Ιαν. 2026 13:08
Pelop News

Σε τροχιά αβεβαιότητας οδηγούνται οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων της Νίκαιας να μην προσέλθει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αφορμή για την απόφαση αποτελεί ο αριθμός των εκπροσώπων που θα συμμετείχαν στις συναντήσεις. Η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών ραντεβού με αντιπροσωπείες έως 20 ατόμων η καθεμία: μία συνάντηση με αγρότες στις 13:00 και μία δεύτερη, αμέσως μετά, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από την Κρήτη και τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση που τέθηκε ήταν οι συμμετέχοντες να μην έχουν εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαρινάκης για αγρότες: Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αύριο – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Ωστόσο, το μπλόκο της Νίκαιας αξιώνει αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, ζητώντας να παρίστανται 25 έως 35 εκπρόσωποι σε κάθε συνάντηση, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι η συνάντηση βρίσκεται «στον αέρα», επισημαίνοντας πως η Πανελλαδική Επιτροπή είχε προτείνει μία επιτροπή 25 αγροτών και μία δεύτερη 10μελή με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβερνητική πρόταση αφορά δύο συναντήσεις των 20 ατόμων.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για διαφορετική σύνθεση δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί «με όρους τελεσιγράφων». Όπως δήλωσε, οι δύο συναντήσεις προγραμματίστηκαν επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν επιθυμούσαν κοινή παρουσία, ενώ το ανώτατο όριο των 20 ατόμων τέθηκε για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί ουσιαστικός διάλογος.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αναμένει τα ονόματα των συμμετεχόντων και διατηρεί την πρόθεση οι συναντήσεις να πραγματοποιηθούν αύριο, με την πρώτη να προγραμματίζεται γύρω στη 1 το μεσημέρι και τη δεύτερη αμέσως μετά, εφόσον υπάρξει συμφωνία από την πλευρά των αγροτικών εκπροσώπων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:16 Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»
16:08 Ανησυχητικά στοιχεία για τα τροχαία στη Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν τα ατυχήματα τον Δεκέμβριο 2025
16:00 Χανιά: Ανήλικοι είχαν ρημάξει πάνω από 27 μοτοσικλέτες – 10 συλλήψεις
15:51 Άντριους Κουμπίλιους (Ευρωπαίος Επίτροπος): Ταφόπλακα για το NATO η πιθανή βίαιη κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ
15:40 Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025
15:33 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι θα δούμε και ζήσουμε φέτος – Από την έναρξη και τις γειτονιές ως τις παρελάσεις, τα παιδιά και τα νέα δρώμενα
15:27 Δείτε πολλές ΦΩΤΟ από την πίτα του Επιμελητηρίου – Λουλούδης: «Το 2026 να περάσουμε από τα λόγια στα έργα»
15:19 Ο Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής αρχής στην πίτα του Παμμικρασσιατικού
15:08 Κοινωνικές δράσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο των Εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους
15:00 Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»
14:50 «Καμπανάκι» από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη: Στην κορύφωση του κύματος, αυξάνονται οι νοσηλείες
14:44 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεογέννητο λίγων ωρών κατέληξε μετά από αεροδιακομιδή στην Κρήτη
14:38 Βελόπουλος από τα δικαστήρια Λάρισας: «Η Ελληνική Λύση θα είναι δίπλα στους συγγενείς μέχρι τέλους»
14:28 Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα – Σωτήρια η επέμβαση αστυνομικών ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα στο Ρίο: Σφοδρές καταγγελίες Γιαννόπουλου για καθυστερήσεις και κενά στις έρευνες
14:17 Θεοδωρικάκος: Σε πλήρη λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – «Στήριξη στους πολίτες με ελέγχους και ανταγωνισμό»
14:12 Γιαννακοπούλου για το κόμμα Καρυστιανού: «Αστάθεια και γενικολογίες μέχρι στιγμής»
14:04 Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο ΒΙΝΤΕΟ
13:52 Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα
13:47 Μ. Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Ο κρίσιμος ρόλος των υποδομών στη στρατιωτική κινητικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ