Αγροτικό: Η Πανελλαδική της Νίκαιας δεν πάει στο Μαξίμου – «Στον αέρα» οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό – Μαρινάκης: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Σε τροχιά αβεβαιότητας οδηγούνται οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αγρότες, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων της Νίκαιας να μην προσέλθει στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αφορμή για την απόφαση αποτελεί ο αριθμός των εκπροσώπων που θα συμμετείχαν στις συναντήσεις. Η κυβέρνηση είχε αποδεχθεί τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών ραντεβού με αντιπροσωπείες έως 20 ατόμων η καθεμία: μία συνάντηση με αγρότες στις 13:00 και μία δεύτερη, αμέσως μετά, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από την Κρήτη και τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης. Προϋπόθεση που τέθηκε ήταν οι συμμετέχοντες να μην έχουν εμπλοκή με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαρινάκης για αγρότες: Δύο συναντήσεις με τον πρωθυπουργό αύριο – «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Ωστόσο, το μπλόκο της Νίκαιας αξιώνει αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, ζητώντας να παρίστανται 25 έως 35 εκπρόσωποι σε κάθε συνάντηση, αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε ότι η συνάντηση βρίσκεται «στον αέρα», επισημαίνοντας πως η Πανελλαδική Επιτροπή είχε προτείνει μία επιτροπή 25 αγροτών και μία δεύτερη 10μελή με κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, ενώ η κυβερνητική πρόταση αφορά δύο συναντήσεις των 20 ατόμων.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων όπως την είχαμε συμφωνήσει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για διαφορετική σύνθεση δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί «με όρους τελεσιγράφων». Όπως δήλωσε, οι δύο συναντήσεις προγραμματίστηκαν επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν επιθυμούσαν κοινή παρουσία, ενώ το ανώτατο όριο των 20 ατόμων τέθηκε για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί ουσιαστικός διάλογος.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αναμένει τα ονόματα των συμμετεχόντων και διατηρεί την πρόθεση οι συναντήσεις να πραγματοποιηθούν αύριο, με την πρώτη να προγραμματίζεται γύρω στη 1 το μεσημέρι και τη δεύτερη αμέσως μετά, εφόσον υπάρξει συμφωνία από την πλευρά των αγροτικών εκπροσώπων.

