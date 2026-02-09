Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού

Ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης υπεξαίρεσης κονδυλίων, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται, θέτει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν του έχει κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού τραπεζικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το σχετικό πόρισμα που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σε δήλωσή του κάνει λόγο για έντονη πίεση από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία –όπως αναφέρει– τον παρουσιάζουν ως ήδη ένοχο, επικαλούμενα πληροφορίες από ανεπιβεβαίωτες πηγές και non-paper «άγνωστης προέλευσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε συνεχή προσβολή της προσωπικότητάς του, χωρίς να του έχει δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί επίσημα ή να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κονδύλια της ΓΣΕΕ – Στο μικροσκόπιο το πόρισμα για Παναγόπουλο

Παράλληλα, σημειώνει ότι πληροφορήθηκε πως η Εισαγγελία στην οποία είχε διαβιβαστεί το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επέλεξε να μην το κρατήσει για περαιτέρω ενέργειες, αλλά να το αποστείλει στον Οικονομικό Εισαγγελέα, εξέλιξη που –όπως υποστηρίζει– εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ θέτει ευθέως ζήτημα προστασίας του τεκμηρίου αθωότητας και ζητά να του αναγνωριστεί το δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης ώστε να απαντήσει τόσο ως πολίτης όσο και ως επικεφαλής των συνδικάτων. Υπογραμμίζει ότι, κατά την άποψή του, οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και ότι έχει στηθεί ένα κλίμα ηθικής στοχοποίησης εις βάρος του.

Τέλος, προαναγγέλλει δημόσια τοποθέτηση τις επόμενες ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα συνεχίσει να τηρεί την επιφυλακτική στάση που είχε μέχρι τώρα απέναντι στις θεσμικές διαδικασίες, ενώ επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να ισχύει στο σύνολό της η αρχική του δήλωση για την υπόθεση.

Διαβάστε ολόκληρη τη δήλωση

Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο.

