Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κονδύλια της ΓΣΕΕ – Στο μικροσκόπιο το πόρισμα για Παναγόπουλο

Σε φάση εισαγγελικής διερεύνησης περνά πλέον η υπόθεση που αφορά τη διαχείριση κονδυλίων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά τη διαβίβαση του σχετικού πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Οικονομική Εισαγγελία.

Το πόρισμα, το οποίο είχε αποσταλεί από τον πρόεδρο της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, αφορά μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Με την παραλαβή του, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ενδείξεις ότι κονδύλια που είχαν εγκριθεί για δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης ενδέχεται να μην αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό. Η έρευνα εξετάζει ενδεχόμενα αδικήματα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ήδη έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τους ελεγχόμενους, οι οποίες θα επιδοθούν προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές προθεσμίες για τυχόν προσφυγές. Στο επόμενο στάδιο, αναμένεται να ελεγχθούν αναλυτικά τραπεζικοί λογαριασμοί, οικονομικές συναλλαγές, πιθανές αγορές ακινήτων και η συνολική διαδρομή των επίμαχων κονδυλίων.

Η έρευνα θα περιλάβει επίσης εξέταση συμβάσεων που φέρονται να συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων, καθώς και τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων και των καταθέσεων, τα πρόσωπα που ελέγχονται ενδέχεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις εμπλοκής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



