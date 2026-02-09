Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κονδύλια της ΓΣΕΕ – Στο μικροσκόπιο το πόρισμα για Παναγόπουλο

Νέα εξέλιξη στην ήδη γνωστή υπόθεση με τα κονδύλια επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς η Οικονομική Εισαγγελία προχώρησε σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά τη διαβίβαση πορίσματος για πιθανή υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κονδύλια της ΓΣΕΕ – Στο μικροσκόπιο το πόρισμα για Παναγόπουλο
09 Φεβ. 2026 12:37
Pelop News

Σε φάση εισαγγελικής διερεύνησης περνά πλέον η υπόθεση που αφορά τη διαχείριση κονδυλίων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά τη διαβίβαση του σχετικού πορίσματος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Οικονομική Εισαγγελία.

Το πόρισμα, το οποίο είχε αποσταλεί από τον πρόεδρο της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, αφορά μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Με την παραλαβή του, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ενδείξεις ότι κονδύλια που είχαν εγκριθεί για δράσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης ενδέχεται να μην αξιοποιήθηκαν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό. Η έρευνα εξετάζει ενδεχόμενα αδικήματα υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ήδη έχουν εκδοθεί διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για τους ελεγχόμενους, οι οποίες θα επιδοθούν προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές προθεσμίες για τυχόν προσφυγές. Στο επόμενο στάδιο, αναμένεται να ελεγχθούν αναλυτικά τραπεζικοί λογαριασμοί, οικονομικές συναλλαγές, πιθανές αγορές ακινήτων και η συνολική διαδρομή των επίμαχων κονδυλίων.

Η έρευνα θα περιλάβει επίσης εξέταση συμβάσεων που φέρονται να συνδέονται με τη διαχείριση των προγραμμάτων, καθώς και τη δραστηριότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων και των καταθέσεων, τα πρόσωπα που ελέγχονται ενδέχεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, εφόσον προκύψουν επαρκείς ενδείξεις εμπλοκής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:28 Χανιά: Ρώσος πρώην δήμαρχος κρυβόταν πίσω από φωτιά σε κατάστημα – Εκβίαζε την πρώην σύζυγό του
15:23 Η ελληνική γλώσσα ως ζωντανή κληρονομιά: Μνήμη, ταυτότητα και ευθύνη
15:16 Move to Planet BE: Το ENERGIE αναζητά 9 ταλέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπλαση
15:08 ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
15:02 Αττική Οδός: Συναγερμός για SMS-απάτες σε συνδρομητές e-PASS – Τι ξεκαθαρίζει η εταιρεία
14:57 Θρήνος στη Λαμία: Αιφνίδιος θάνατος 43χρονου αστυνομικού – Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τα αίτια
14:49 Νέα στοιχεία για την τραγωδία στο Καρπενήσι – Στο μικροσκόπιο η κατάσταση του οδηγού
14:48 Ζουν στο χείλος του γκρεμού: Η κατολίσθηση που αφανίζει τη Νισέμι στη Σικελία
14:45 Τροχαίο με παράσυρση πεζού στην Κηφισού: Σοβαρός τραυματισμός και έντονη κυκλοφοριακή επιβάρυνση
14:34 Αιχμές Παναγόπουλου για την έρευνα: Ζητά τεκμήριο αθωότητας και απαντήσεις για τη δέσμευση λογαριασμού
14:31 Αιγιάλεια: Ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα Δημοτικά Σχολεία μέσα στο 2026 – Συνέντευξη Τύπου της Δημοτικής Αρχής
14:31 Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι
14:29 Στις 30 Μαρτίου στο εδώλιο ο συνδικαλιστής «Φραπές»: Δίκη για απείθεια και ανοιχτή δεύτερη δικογραφία
14:26 Σκιαδαρέσης για καθίζηση Πατρών-Τριπόλεως: «Προχωρήστε άμεσα σε έργα» ΦΩΤΟ
14:22 Missing Alert στη Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκε 15χρονος από δομή ασυνόδευτων ανηλίκων
14:19 Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: Συντονισμός για Κυπριακό και ενημέρωση για την επίσκεψη στην Άγκυρα
14:17 Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην AMMOUSA για τη μεγάλη διεθνή διάκριση στα Athens Fine Food Awards 2026
14:04 Βόλος: Στον ανακριτή η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της ανήλικης κόρης της
14:01 Χρυσός θρίαμβος για την Πάτρα σε διεθνές πρωτάθλημα Taekwondo
14:00 Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ