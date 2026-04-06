Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας καλεί τους κατόχους αδειών στάθμευσης ΑμεΑ να προχωρήσουν εγκαίρως στην απαιτούμενη διαδικασία επικύρωσης. Η διαδικασία γίνεται στο πλαίσιο του ελέγχου και της ορθής χρήσης των συγκεκριμένων θέσεων στάθμευσης.

Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
06 Απρ. 2026 11:26
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκινά η διαδικασία επικύρωσης για όσους διαθέτουν άδεια στάθμευσης ΑμεΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη σωστή διαχείριση και χρήση των ειδικά προβλεπόμενων θέσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι κάτοχοι των σχετικών αδειών καλούνται να προσέλθουν έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 11, στον 1ο όροφο, ώστε να γίνει η επιβεβαίωση της ισχύος των δικαιωμάτων τους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εντάσσεται στον έλεγχο που γίνεται για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ και αφορά όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους σχετική άδεια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
10:58 Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
