Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκινά η διαδικασία επικύρωσης για όσους διαθέτουν άδεια στάθμευσης ΑμεΑ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη σωστή διαχείριση και χρήση των ειδικά προβλεπόμενων θέσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι κάτοχοι των σχετικών αδειών καλούνται να προσέλθουν έως και τη Δευτέρα 4 Μαΐου στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 11, στον 1ο όροφο, ώστε να γίνει η επιβεβαίωση της ισχύος των δικαιωμάτων τους.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εντάσσεται στον έλεγχο που γίνεται για τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ και αφορά όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους σχετική άδεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



