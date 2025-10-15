Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο

Δημήτρης Καλογερόπουλος
15 Οκτ. 2025 18:08
Pelop News

Ο Δήμος Αιγιαλείας και ο Δήμαρχος κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος, τιμώντας τη μνήμη και τη διαδρομή του αείμνηστου Δημήτρη Καλογερόπουλου, ανακοινώνουν τη θέσπιση του Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος», με στόχο την ενίσχυση νέων ανθρώπων του τόπου μας που ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους πορεία.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην έμπρακτη στήριξη της νεολαίας με αγροτικές ρίζες, αναδεικνύοντας τις αξίες της προόδου, της μόρφωσης και της κοινωνικής προσφοράς που χαρακτήριζαν τη ζωή και το έργο του Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Θα απονέμονται τρεις (3) ετήσιες υποτροφίες, ύψους 1.500 € η καθεμία, σε πρωτοετείς φοιτητές ή σπουδαστές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) του ελληνικού Δημοσίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Μόνιμη κατοικία στον Δήμο Αιγιαλείας για τουλάχιστον 5 έτη.
  • Εγγραφή σε δημόσιο Ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τουλάχιστον ένας γονέας ασφαλισμένος στον ΟΓΑ / ΕΦΚΑ Αγροτών.
  • Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα ≤ 15.000 €, με προσαύξηση 2.000 € ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Επιπλέον, θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια μοριοδότησης, με μέγιστο σύνολο 40 μορίων, ως εξής:

  • Ανεργία ενός ή και των δύο γονέων για πάνω από 6 μήνες (10 μόρια)
  • Αναπηρία άνω του 67% μέλους οικογενείας (10 μόρια)
  • Μονογονεϊκή κατάσταση (5 μόρια)
  • Τριτεκνία/Πολυτεκνία (5 μόρια)
  • Αριστεία/αριθμός μορίων/κατάταξη εισαγωγής (έως 10 μόρια-κριτήριο διάκρισης)

Για το έτος 2025, οι αιτήσεις θα υποβάλονται στο Δημαρχείο Αιγιαλείας έως τις 15 Νοεμβρίου 2025.

Από το 2026 και εφεξής, οι αιτήσεις θα υποβάλονται έως τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η ανακοίνωση των δικαιούχων θα πραγματοποιείται κάθε 12 Οκτωβρίου, ημερομηνία τιμητικής αναφοράς στη μνήμη του Δημήτρη Καλογερόπουλου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση φοίτησης από το Ίδρυμα.
  • Αντίγραφα Ε1 / Ε9 τελευταίου έτους.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Πιστοποίηση ΑΜΕΑ, όπου απαιτείται.

Επιτροπή Αξιολόγησης

Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από:

  • Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας,
  • Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
  • Τον Επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
  • Έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών,
  • Έναν εκπρόσωπο από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αιγιαλείας.

Η ανακοίνωση των υποτρόφων και η κατάθεση του ποσού των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026, απευθείας στους δικαιούχους φοιτητές/φοιτήτριες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας (τηλ.2691360600).
